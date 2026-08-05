Del networking al liderazgo consciente: la propuesta que invita a repensar la forma de hacer negocios

Durante los últimos años, el mundo empresarial atravesó cambios profundos. La irrupción de la inteligencia artificial , las nuevas formas de trabajo y las expectativas de las nuevas generaciones obligaron a revisar modelos de liderazgo que durante décadas parecían inamovibles.

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Para Eugenia Micheletti , hoy ya no alcanza con dirigir equipos o administrar una empresa: el verdadero desafío pasa por desarrollar líderes capaces de conocerse a sí mismos para potenciar a las personas que los rodean.

"Antes se lideraba desde el miedo y la sumisión. Hoy el líder tiene que sacar lo mejor de la persona que tiene enfrente, porque también cambiaron los colaboradores y la forma de entender el trabajo", explica.

Desde esa mirada, sostiene que el avance de la inteligencia artificial y el ritmo acelerado del multitasking vuelven imprescindible el desarrollo de habilidades profundamente humanas . "La tecnología avanza a una velocidad enorme y eso nos obliga a un proceso de autoconocimiento. Los modelos de negocios cambiaron porque cambió la manera de pensar de las personas", afirma.

Uno de los conceptos centrales de la propuesta de Eugenia Micheletti es entender al negocio no solo como una unidad económica, sino también como una oportunidad de crecimiento personal .

"¿Qué te está mostrando hoy tu negocio que necesita de vos?", plantea como una de las preguntas que guiarán el encuentro.

Según explica, muchas veces los empresarios quedan atrapados en la urgencia cotidiana y pierden la posibilidad de observar su empresa con perspectiva. Desde su enfoque, aprender a mirar el negocio "desde afuera" permite identificar qué necesita la organización, pero también qué necesita transformar quien la lidera.

En ese sentido, asegura que el concepto de éxito también está cambiando. "Antes el éxito estaba asociado al reconocimiento. Hoy tiene mucho más que ver con tener tiempo, regular el sistema nervioso, disfrutar del trabajo y construir un negocio que acompañe el estilo de vida que cada uno quiere".

Una experiencia para llevar herramientas concretas

Lejos de una charla exclusivamente inspiracional, la propuesta combinará reflexión, participación y ejercicios prácticos.

Los asistentes trabajarán sobre herramientas de autoconocimiento y liderazgo que podrán aplicar en sus propios proyectos, con el objetivo de identificar desafíos, redefinir objetivos y encontrar nuevas formas de potenciar sus negocios.

La experiencia se desarrollará en el entorno de Bodega Dante Robino, integrando contenidos, networking y la propuesta gastronómica de la bodega en un formato pensado para generar vínculos genuinos y conversaciones de valor.

Datos del evento

Autoconocimiento y Negocios