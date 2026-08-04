4 de agosto de 2026 - 16:07

Innovación, negocios y networking en la primera edición de Charlas Park

La primera edición del ciclo organizado por ADEN junto a Chacras Park y Diario Los Andes reunió a empresarios y especialistas para debatir sobre inteligencia artificial, innovación y estrategia.

Organizada por ADEN, la charla inaugural “Nadar sin ver la costa” reunió a Raymond Schefer y Marcos Bruno en un panel moderado por Claudio Barros, periodista de Diario Los Andes.&nbsp;

Organizada por ADEN, la charla inaugural “Nadar sin ver la costa” reunió a Raymond Schefer y Marcos Bruno en un panel moderado por Claudio Barros, periodista de Diario Los Andes. 

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Celeste Laciar
Por Celeste Laciar

Con destacada convocatoria de referentes empresariales y profesionales, ADEN presentó la primera edición de Charlas Park, un ciclo creado para analizar los desafíos de innovación que atraviesan las organizaciones. El encuentro inaugural, titulado “Nadar sin ver la costa”, tuvo como protagonistas a Raymond Schefer, director de Innovación y Estrategia de ADEN, y Marcos Bruno, de Merovingian Data.

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Raymond Schefer y Marcos Bruno, junto al periodista Claudio Barros, analizaron los desafíos de incorporar inteligencia artificial en las organizaciones sin perder de vista la estrategia, la cultura y el liderazgo, en la primera edición de Charlas Park, organizada por ADEN.

Raymond Schefer y Marcos Bruno, junto al periodista Claudio Barros, analizaron los desafíos de incorporar inteligencia artificial en las organizaciones sin perder de vista la estrategia, la cultura y el liderazgo, en la primera edición de Charlas Park, organizada por ADEN.

La conversación fue moderada por Claudio Barros, periodista de Diario Los Andes, mientras que la presentación estuvo a cargo de Gustavo Marti, director comercial en Kaikoura Desarrollos Inmobiliarios - Chacras Park.

Estrategia antes que tecnología

Durante el panel, los especialistas reflexionaron sobre la incorporación de inteligencia artificial en las empresas y coincidieron en una conclusión: la tecnología no puede reemplazar la estrategia, el liderazgo ni el criterio humano.

Schefer recurrió a la historia de Luis Alberto Puga, piloto de caza de la Fuerza Aérea Argentina y protagonista de una extraordinaria experiencia de supervivencia durante la Guerra de Malvinas. Su decisión de nadar durante horas sin alcanzar a ver la costa funcionó como una analogía de la gestión empresarial en contextos inciertos: elegir una dirección, administrar los recursos y avanzar aun sin controlar todas las variables.

Raymond Schefer reflexionó sobre la importancia de definir una estrategia antes de incorporar nuevas tecnologías.

Raymond Schefer reflexionó sobre la importancia de definir una estrategia antes de incorporar nuevas tecnologías.

El director de Innovación y Estrategia de ADEN advirtió que uno de los principales errores de las organizaciones es recurrir a la inteligencia artificial antes de comprender cuáles son los problemas que necesitan resolver. Para producir resultados, sostuvo, cada herramienta debe integrarse a una estrategia y responder a objetivos concretos.

Bruno coincidió en que la inteligencia artificial no constituye un fin en sí mismo. Su implementación requiere conocer los procesos internos, contar con información confiable y acompañar a las personas que deberán incorporarla a su trabajo cotidiano.

El referente de Merovingian Data también destacó la importancia de mantener al ser humano dentro del ciclo de funcionamiento de la tecnología para revisar, interpretar y validar sus resultados.

Marcos Bruno destacó la importancia del contexto y de la supervisión humana en los procesos de inteligencia artificial.

Marcos Bruno destacó la importancia del contexto y de la supervisión humana en los procesos de inteligencia artificial.

Una jornada de intercambio y vinculación

A partir de las preguntas de Claudio Barros, la conversación profundizó en los errores más frecuentes de los procesos de innovación, la transformación de los roles laborales y la necesidad de desarrollar una cultura organizacional abierta al aprendizaje.

Claudio Barros, periodista de Diario Los Andes, moderó el intercambio sobre innovación, transformación cultural y adopción tecnológica.

Claudio Barros, periodista de Diario Los Andes, moderó el intercambio sobre innovación, transformación cultural y adopción tecnológica.

Los expositores señalaron que la adopción tecnológica no ocurre de manera lineal ni inmediata. Demanda liderazgo, nuevas competencias y un proceso permanente de prueba, revisión y adaptación.

Luego del panel, empresarios y profesionales de diferentes sectores compartieron un espacio de intercambio y networking. La jornada permitió fortalecer vínculos, conversar sobre experiencias comunes y proyectar nuevas oportunidades de colaboración.

La primera edición del ciclo reunió a una nutrida concurrencia en una jornada de conocimiento, intercambio y networking.

La primera edición del ciclo reunió a una nutrida concurrencia en una jornada de conocimiento, intercambio y networking.

De esta manera, Charlas Park inició su recorrido como una propuesta que combina conocimiento, actualidad y encuentro, con la mirada puesta en las decisiones que marcarán el futuro de las organizaciones.

Los protagonistas del encuentro

Representantes de los ámbitos empresarial, tecnológico, financiero, turístico y de la comunicación participaron de la primera edición de Charlas Park. La convocatoria acompañó una jornada atravesada por el análisis, las conversaciones y la generación de nuevos vínculos. Mirá la galería de imágenes.

Raymond Schefer, Juan Ignacio Fleitas, Sandra Castellano y Cecilia Rincón, del equipo de ADEN, junto a Néstor Nardella.

Raymond Schefer, Juan Ignacio Fleitas, Sandra Castellano y Cecilia Rincón, del equipo de ADEN, junto a Néstor Nardella.

Sandra Castellano, directora ejecutiva de ADEN Mendoza, y Néstor Nardella, gerente comercial de Diario Los Andes.

Sandra Castellano, directora ejecutiva de ADEN Mendoza, y Néstor Nardella, gerente comercial de Diario Los Andes.

Daniel Vinderman, de PYLV Comunicación, y Gustavo Marti, director comercial en Kaikoura Desarrollos Inmobiliarios - Chacras Park.

Daniel Vinderman, de PYLV Comunicación, y Gustavo Marti, director comercial en Kaikoura Desarrollos Inmobiliarios - Chacras Park.

Agustina Sancho y Noelia Abbruzzese, de Tokio Viajes; Emilce Silva, de 123.news; Marcos Bruno, de Merovingian Data; y Lorena Catalani, de Banco Macro.

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Javier Riglos, de Max Capital, y “Negro” Bava, de Somos Productora.

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Daniel Guerrero, de LC Tech; Gabriel Mortarotti, de Estancia El Caramillo; y Juan Ignacio Fleitas, de ADEN.

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Daniel Vinderman y Mauricio Gabutti, de PYLV Comunicación.

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