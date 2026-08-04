Innovación, negocios y networking en la primera edición de Charlas Park

Con destacada convocatoria de referentes empresariales y profesionales, ADEN presentó la primera edición de Charlas Park , un ciclo creado para analizar los desafíos de innovación que atraviesan las organizaciones. El encuentro inaugural, titulado “Nadar sin ver la costa” , tuvo como protagonistas a Raymond Schefer, director de Innovación y Estrategia de ADEN , y Marcos Bruno, de Merovingian Data .

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La conversación fue moderada por Claudio Barros, periodista de Diario Los Andes , mientras que la presentación estuvo a cargo de Gustavo Marti, director comercial en Kaikoura Desarrollos Inmobiliarios - Chacras Park.

Raymond Schefer y Marcos Bruno, junto al periodista Claudio Barros, analizaron los desafíos de incorporar inteligencia artificial en las organizaciones sin perder de vista la estrategia, la cultura y el liderazgo, en la primera edición de Charlas Park, organizada por ADEN.

Durante el panel, los especialistas reflexionaron sobre la incorporación de inteligencia artificial en las empresas y coincidieron en una conclusión: la tecnología no puede reemplazar la estrategia, el liderazgo ni el criterio humano.

Schefer recurrió a la historia de Luis Alberto Puga, piloto de caza de la Fuerza Aérea Argentina y protagonista de una extraordinaria experiencia de supervivencia durante la Guerra de Malvinas. Su decisión de nadar durante horas sin alcanzar a ver la costa funcionó como una analogía de la gestión empresarial en contextos inciertos: elegir una dirección, administrar los recursos y avanzar aun sin controlar todas las variables.

El director de Innovación y Estrategia de ADEN advirtió que uno de los principales errores de las organizaciones es recurrir a la inteligencia artificial antes de comprender cuáles son los problemas que necesitan resolver. Para producir resultados, sostuvo, cada herramienta debe integrarse a una estrategia y responder a objetivos concretos.

Raymond Schefer reflexionó sobre la importancia de definir una estrategia antes de incorporar nuevas tecnologías.

Bruno coincidió en que la inteligencia artificial no constituye un fin en sí mismo. Su implementación requiere conocer los procesos internos, contar con información confiable y acompañar a las personas que deberán incorporarla a su trabajo cotidiano.

El referente de Merovingian Data también destacó la importancia de mantener al ser humano dentro del ciclo de funcionamiento de la tecnología para revisar, interpretar y validar sus resultados.

Marcos Bruno destacó la importancia del contexto y de la supervisión humana en los procesos de inteligencia artificial. Marcelo Álvarez / Los Andes

Una jornada de intercambio y vinculación

A partir de las preguntas de Claudio Barros, la conversación profundizó en los errores más frecuentes de los procesos de innovación, la transformación de los roles laborales y la necesidad de desarrollar una cultura organizacional abierta al aprendizaje.

Claudio Barros, periodista de Diario Los Andes, moderó el intercambio sobre innovación, transformación cultural y adopción tecnológica. Marcelo Álvarez / Los Andes

Los expositores señalaron que la adopción tecnológica no ocurre de manera lineal ni inmediata. Demanda liderazgo, nuevas competencias y un proceso permanente de prueba, revisión y adaptación.

Luego del panel, empresarios y profesionales de diferentes sectores compartieron un espacio de intercambio y networking. La jornada permitió fortalecer vínculos, conversar sobre experiencias comunes y proyectar nuevas oportunidades de colaboración.

La primera edición del ciclo reunió a una nutrida concurrencia en una jornada de conocimiento, intercambio y networking. Marcelo Álvarez / Los Andes

De esta manera, Charlas Park inició su recorrido como una propuesta que combina conocimiento, actualidad y encuentro, con la mirada puesta en las decisiones que marcarán el futuro de las organizaciones.

Los protagonistas del encuentro

Representantes de los ámbitos empresarial, tecnológico, financiero, turístico y de la comunicación participaron de la primera edición de Charlas Park. La convocatoria acompañó una jornada atravesada por el análisis, las conversaciones y la generación de nuevos vínculos. Mirá la galería de imágenes.

Raymond Schefer, Juan Ignacio Fleitas, Sandra Castellano y Cecilia Rincón, del equipo de ADEN, junto a Néstor Nardella. Marcelo Álvarez / Los Andes

Sandra Castellano, directora ejecutiva de ADEN Mendoza, y Néstor Nardella, gerente comercial de Diario Los Andes. Marcelo Álvarez / Los Andes

Daniel Vinderman, de PYLV Comunicación, y Gustavo Marti, director comercial en Kaikoura Desarrollos Inmobiliarios - Chacras Park. Marcelo Álvarez / Los Andes

Agustina Sancho y Noelia Abbruzzese, de Tokio Viajes; Emilce Silva, de 123.news; Marcos Bruno, de Merovingian Data; y Lorena Catalani, de Banco Macro. Marcelo Álvarez / Los Andes

Javier Riglos, de Max Capital, y “Negro” Bava, de Somos Productora. Marcelo Álvarez / Los Andes

Daniel Guerrero, de LC Tech; Gabriel Mortarotti, de Estancia El Caramillo; y Juan Ignacio Fleitas, de ADEN. Marcelo Álvarez / Los Andes