30 de julio de 2026 - 14:50

Tecnología extrema en China: crean un láser capaz de eliminar hasta 30 mosquitos por segundo

El sistema utiliza sensores LiDAR para escanear el entorno y disparar un rayo letal que elimina al insecto en pleno vuelo, evitando a personas y mascotas.

Este laser elimina mosquitos como ningún otro en el mundo.&nbsp;

Este laser elimina mosquitos como ningún otro en el mundo. 

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Por Cristian Reta

La empresa emergente Photon Matrix, con sede en Changzhou, China, desarrolló un dispositivo capaz de eliminar hasta treinta mosquitos por segundo mediante tecnología láser. El proyecto, que superó su objetivo de financiación inicial en Indiegogo recaudando 2,7 millones de dólares, utiliza sensores LiDAR para detectar y abatir insectos sin emplear productos químicos.

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El dispositivo, gestado en la provincia de Jiangsu, emplea un sensor para escanear el área circundante y calcular la ubicación, distancia, ángulo y tamaño de los objetos detectados. Una vez que el sistema reconoce un mosquito, un proceso que demora tan solo tres milisegundos, un segundo rayo láser se activa para eliminarlo de forma inmediata en pleno vuelo.

¿Cómo detecta y elimina mosquitos este láser?

El software del sistema está programado para discriminar objetivos. Según los diseñadores, el rayo no se dispara cuando se interponen personas, mascotas u otros objetos de gran tamaño en su trayectoria. Además, la velocidad de detección está limitada a un metro por segundo, lo que permite rastrear mosquitos pero impide detectar insectos más veloces como las moscas.

La compañía ha planificado dos versiones del producto según el alcance necesario para el usuario. El modelo básico tiene un ángulo de escaneo de 90 grados y cubre tres metros, mientras que la versión Pro extiende su radio de acción hasta los seis metros. Ambos modelos son resistentes al agua y pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores, alimentados por una batería externa. Durante la fase de preventa, los precios oscilaron entre los 468 y los 668 dólares según la potencia del equipo.

¿Cuándo estará disponible el dispositivo antimosquitos?

La viabilidad del proyecto se sustenta en la red de fabricación de Changzhou, donde los proveedores de sensores y componentes electrónicos permiten producir prototipos complejos en plazos breves. Sin embargo, la producción en masa sufrió contratiempos. Originalmente prevista para el inicio del verano, la fabricación se pospuso hasta agosto de 2026 debido a dificultades técnicas en la calibración de los sensores.

Actualmente, el dispositivo busca obtener las certificaciones internacionales necesarias, como el marcado CE y los permisos exigidos en Estados Unidos para productos láser de consumo. Hasta el momento, no existen pruebas independientes que validen la precisión o la velocidad de detección reclamada por la empresa. El rendimiento final del sistema se confirmará cuando las primeras unidades lleguen a los más de cuatro mil patrocinadores que financiaron el proyecto desde cincuenta países diferentes.

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