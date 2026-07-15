Científicos de China descubrieron un nuevo tipo de célula que podría revolucionar la energía solar

Un grupo de científicos de China desarrolló una nueva generación de células solares en tándem orgánica de perovskita que alcanzó una eficiencia de conversión energética del 28,04% , un resultado que establece un nuevo récord mundial para este tipo de tecnología fotovoltaica.

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El avance representa un paso importante en el desarrollo de paneles solares más eficientes, livianos y versátiles, capaces de ampliar el uso de las energías renovables en edificios, dispositivos electrónicos, vehículos e incluso aplicaciones aeroespaciales.

El creciente interés por la instalación de paneles también alcanza a los termotanques solares en las viviendas residenciales.

Las células solares de perovskita despertaron un enorme interés científico durante la última década debido a su capacidad para convertir la luz solar en electricidad con una eficiencia cada vez mayor y un costo potencialmente inferior al de los paneles solares tradicionales de silicio.

En esta oportunidad, los investigadores desarrollaron una célula solar en tándem orgánica de perovskita , una tecnología que combina diferentes materiales capaces de aprovechar distintas partes del espectro solar. Gracias a esta arquitectura, el dispositivo logró una eficiencia de conversión de energía en estado estacionario del 28,04% , una de las cifras más altas registradas hasta el momento para esta categoría.

Los resultados fueron publicados en la prestigiosa revista científica Nature , donde los especialistas detallaron tanto el rendimiento obtenido como las mejoras incorporadas en el diseño del dispositivo.

Uno de los mayores desafíos: mejorar la estabilidad

Además de alcanzar una eficiencia récord, el nuevo desarrollo mostró un desempeño sobresaliente en uno de los aspectos que históricamente limitaron la expansión comercial de las células de perovskita: su durabilidad.

Durante las pruebas de laboratorio, la célula solar conservó aproximadamente el 90% de su eficiencia inicial después de 625 horas de iluminación continua, una señal de que los investigadores lograron mejorar significativamente su estabilidad frente a la exposición prolongada a la luz.

Este punto resulta fundamental para que este tipo de tecnología pueda utilizarse en aplicaciones reales durante largos períodos de funcionamiento.

¿Qué son las células solares en tándem?

A diferencia de un panel solar convencional, las células solares en tándem combinan dos o más materiales fotovoltaicos con propiedades distintas.

Cada una de estas capas absorbe diferentes longitudes de onda de la luz solar, permitiendo aprovechar una mayor cantidad de energía que una célula tradicional.

En este caso, la combinación entre materiales orgánicos y perovskitas permitió incrementar notablemente el rendimiento energético sin aumentar de forma significativa el peso del dispositivo.

Posibles aplicaciones de esta tecnología

Si continúa avanzando hacia su producción comercial, esta innovación podría utilizarse en numerosos sectores gracias a su elevada eficiencia y su reducido peso.

Entre las aplicaciones más prometedoras se encuentran:

Paneles solares para viviendas y edificios.

Fachadas inteligentes capaces de generar electricidad.

Dispositivos electrónicos portátiles.

Vehículos eléctricos alimentados parcialmente por energía solar.

Sistemas para satélites y misiones aeroespaciales.

Equipos utilizados en zonas remotas con acceso limitado a la red eléctrica.

La combinación entre eficiencia y flexibilidad también abre la puerta a nuevos diseños de paneles solares adaptables a superficies donde los módulos convencionales presentan mayores limitaciones.

Energía solar

Un avance que impulsa la transición energética

La búsqueda de tecnologías solares más eficientes constituye uno de los principales objetivos de la investigación energética mundial. Incrementar la cantidad de electricidad obtenida a partir de la misma superficie permite reducir costos, optimizar instalaciones y acelerar la sustitución de combustibles fósiles.

Los investigadores consideran que este nuevo récord demuestra el enorme potencial que todavía poseen las células solares de perovskita y refuerza las expectativas sobre su futuro desarrollo industrial.