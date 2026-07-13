Descubrimiento histórico: encuentran en Tailandia una nueva especie de dinosaurio gigante

El espécimen, bautizado como Uragasaurus kalasinensis, habitó hace 150 millones de años y es el primer miembro de su familia identificado en el Sudeste Asiático.

Paleontólogos en Tailandia revelaron el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio de cuello largo que habitó la Tierra durante el período Jurásico Superior. Los restos fósiles fueron extraídos del yacimiento de Phu Noi, en la provincia de Kalasin, consolidando a esta región como uno de los depósitos de vertebrados más importantes de todo el continente asiático.

Esta nueva especie se convierte en el decimoquinto dinosaurio reconocido oficialmente en territorio tailandés. Su nombre técnico combina la palabra sánscrita uraga, que significa serpiente, con el término griego saurus, una referencia directa a las dimensiones excepcionales de su cuello. El término kalasinensis funciona como un homenaje a la provincia donde los investigadores localizaron los restos.

El primer Mamenchisauridae del Sudeste Asiático Lo que otorga un carácter histórico a este hallazgo es que representa el primer miembro de la familia Mamenchisauridae identificado formalmente en esta región de Asia. Hasta ahora, la presencia de estos gigantes de cuello largo estaba documentada principalmente en otras latitudes, por lo que este espécimen permite reescribir el mapa de la biodiversidad prehistórica.

El descubrimiento se produjo en las capas rocosas de la formación Phu Kradung. Este yacimiento es un enclave crítico para la ciencia porque conserva restos de un antiguo ecosistema compuesto por ríos, llanuras de inundación y lagos que existió hace millones de años. La acumulación de sedimentos en estas cuencas hídricas facilitó la preservación de más de 6.000 fósiles, permitiendo que hoy los científicos puedan reconstruir la vida del Jurásico.

Un tesoro fósil en la formación Phu Kradung La importancia de este hallazgo radica en el mecanismo de diversificación de los dinosaurios en Asia. Al identificar un Mamenchisauridae en Tailandia, los investigadores confirman que estas especies no estaban aisladas, sino que formaban parte de un complejo sistema de intercambio biológico facilitado por las condiciones climáticas y geográficas de la época.

El lugar ya es conocido por albergar otras especies únicas, como el Minimocursor phunoiensis, lo que refuerza la teoría de que el Sudeste Asiático fue un refugio de alta biodiversidad durante el Jurásico. Este nuevo gigante aporta datos clave para entender cómo evolucionaron los saurópodos de cuello largo y cómo se adaptaron a los entornos fluviales del pasado.