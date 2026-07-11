11 de julio de 2026 - 16:00

La vida de Guillermina, la hija de Abel Pintos en Europa: vida universitaria, fotografía y visitas a sitios emblemáticos

Con 18 años, Guillermina Calabrese atraviesa una etapa dedicada a la formación académica y los viajes.

Guillermina Abel Pintos hija
Por Redacción Espectáculos

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A sus 18 años, la joven comparte parte de esas experiencias en sus redes sociales, donde muestra fotografías de los lugares que visita y deja ver su interés por el arte y la exploración.

París, una de sus ciudades favoritas

Entre los destinos que recorrió se encuentra París, una ciudad que aparece con frecuencia en sus publicaciones. Durante su estadía visitó la Torre Eiffel y otros puntos emblemáticos de la capital francesa, donde registró paisajes urbanos y detalles arquitectónicos que reflejan su pasión por la fotografía. Las imágenes compartidas muestran cómo aprovecha sus viajes para conocer el patrimonio histórico y cultural de cada lugar.

Londres y una experiencia inolvidable

Otro de los destinos que formó parte de su recorrido fue Londres. Allí conoció sitios históricos como el Big Ben y recorrió algunos de los espacios más representativos de la ciudad.

Además de las visitas turísticas, también asistió al concierto de una de sus bandas favoritas, una experiencia que compartió junto a amigos y compañeros mientras continuaba con sus estudios.

Naturaleza y paisajes en Gales

Los viajes de Guillermina Calabrese también incluyeron recorridos por Gales. Durante su paso por Cardiff y otras zonas de la región mostró su interés por los paisajes naturales, combinando caminatas con registros fotográficos de los escenarios que encontró durante el viaje.

La naturaleza ocupa un lugar importante entre los contenidos que comparte, evidenciando otra de sus grandes pasiones.

Un camino propio

Más allá de ser la hija de Abel Pintos, Guillermina construye un recorrido propio enfocado en la formación académica y el descubrimiento de nuevas culturas.

Sus publicaciones reflejan una etapa de crecimiento personal en la que los estudios, los viajes y la fotografía se combinan para sumar experiencias que amplían su mirada del mundo y consolidan sus intereses.

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