Murió a los 82 años Rodolfo Pousá, periodista y exdirector de Télam

En su larga trayectoria estuvo delante y detrás de las cámaras, fue productor y también la cara visible de diversos noticieros. Estuvo al frente de la agencia estatal de noticias en el 2000 y luego del 2015 al 2019

El periodista Rodolfo Pousá, de extensa trayectoria en distintos medios audiovisuales, falleció este viernes aquí, a los 82 años, según confirmaron sus allegados.

Pousá, quien comenzó su labor en 1971, delante y detrás de las cámaras: fue productor y también la cara visible de diversos noticieros, tanto en Canal 13, como América y el viejo Canal 11, ya que fue conductor de esos segmentos; además, trabajó como corresponsal para varios medios extranjeros.

Sin embargo, y más allá de su rol en el periodismo televisivo y radial, y ya alejado de los medios tradicionales, fue titular de la agencia de noticias Télam en dos etapas (en 2000 y entre 2015 y 2019), aunque su última gestión al frente de esa entidad oficial estuvo marcada por una reconfiguración administrativa en 2018, que derivó en cientos de despidos y un prolongado conflicto gremial.

Falleció Rodolfo Pousá. Un periodista comprometido, un demócrata enamorado de su patria.

Un valiente que sin especulaciones enfrentó a las mafias y a la corrupción.

Gracias por todo. Fuiste un gran ejemplo Rolo! — Hernán Lombardi (@herlombardi) July 10, 2026 El periodista, reconocido por su estilo sobrio y formal, forjó una carrera de casi cinco décadas, sin haber ocultado su férrea militancia en la Unión Cívica Radical (UCR).

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico porteño y ex ministro de Medios Públicos durante la presidencia de Mauricio Macri, Hernán Lombardi, lo recordó como “un periodista comprometido y un demócrata enamorado de su patria”, que “se enfrentó a las mafias y a la corrupción”.