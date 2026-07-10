10 de julio de 2026 - 18:53

Un relator del Mundial es el primer participante confirmado para MasterChef Celebrity 2026

En medio de su gran presente como relator en Telefe, el reconocido periodista deportivo aceptó el desafío del reality conducido por Wanda Nara.

Confirmaron al primer participante de MasterChef Celebrity 2026

Confirmaron al primer participante de MasterChef Celebrity 2026

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Telefe ha comenzado oficialmente el proceso de fichaje para la próxima edición de MasterChef Celebrity y ya cuenta con su primera estrella confirmada: el relator y periodista Pablo Giralt.

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La noticia se dio a conocer a través de los canales de streaming del canal, donde se detalló que el relator del Mundial está prácticamente asegurado en un "99,5%" para formar parte de la competencia culinaria que paraliza al país.

Pablo Giralt sería el primer confirmado para MasterChef Celebrity 2026

Pablo Giralt sería el primer confirmado para MasterChef Celebrity 2026

El anuncio llega en un momento de máxima exposición para Giralt, quien actualmente encabeza las transmisiones del Mundial 2026. Sus relatos, especialmente la emocionante narración del agónico triunfo de Argentina frente a Egipto por 3 a 2, se han vuelto virales en redes sociales, alcanzando niveles de audiencia que superan los 35 puntos de rating.

Ante la confirmación de su participación, el propio periodista interactuó con sus seguidores en redes sociales preguntando: "¿Me la juego? Ustedes deciden".

Nueva temporada de la cocina más famosa

Esta nueva temporada contará nuevamente con la conducción de Wanda Nara. Sin embargo, el formato enfrentará cambios significativos en su estrado tras la despedida de Donato de Santis, un histórico del programa que deja su lugar vacante después de diez temporadas.

Wanda Nara seguirá como conductora en MasterChef Celebrity 2026

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Mientras Damián Betular ya está confirmado para repetir su rol como jurado, aún persisten dudas sobre la continuidad de Germán Martitegui. Para cubrir los espacios en el jurado, la producción ha barajado nombres de peso como Dolli Irigoyen, Maru Botana y Ariel Rodríguez Palacios.

Mientras tanto, otros nombres de posibles participantes como Topa, Guillermo Andino, Zaira Nara y Juli Poggio ya suenan en los pasillos de Telefe como posibles compañeros de Giralt en esta nueva aventura gastronómica.

El legado deportivo en MasterChef

Giralt no es el primer integrante del mundo del deporte en probar suerte entre sartenes. Su incorporación sigue la huella dejada por figuras como Maxi López, Sofía Martínez y el "Turco" Husaín en ediciones recientes, así como los recordados pasos de Tití Fernández, el "Turco" García y el "Negro" Enrique.

Con una trayectoria que comenzó en 1999 y tras haber recibido recientemente el premio Martín Fierro al Mejor programa futbolístico, Giralt se prepara para este nuevo desafío profesional.

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