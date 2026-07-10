Furor por K4OS en Mendoza: el fenómeno inspirado en el k-pop revolucionó el Arena Maipú

El reloj marcaba las 9 de la noche del 9 de julio cuando, en un Arena Maipú casi lleno , el grito unísono de "caos, caos, caos" (“ K4OS, K4OS , K4OS ”, según el nombre estilizado que usan) sacudió las butacas. Miles de niños y niñas acompañados de sus padres, hermanos y familiares agitaron luces y carteles en la espera de sus ídolas .

En el marco de su gira 4EVER (homónima a su único álbum de estudio), resultó la primera vez que las integrantes de K4OS se presentaban en Mendoza . La banda, formada en 2023 mediante una convocatoria difundida por Tik Tok , está conformada por Mariana “Tau” Taurozzi, Lynette “Lily” Ladelfa, Inés “Ine” Civit y Mercedes “Mechi” Bitzer . Sus canciones, videos, outfits y shows están inspirados en el k-pop (por de origen surcoreano).

Aunque el show no empezó hasta las 21.20, los fans de K4OS (en su mayoría niñas y preadolescentes) desbordaron de energía en sus asientos mucho tiempo antes. Con un sonido envolvente y una estética juvenil, K4OS dio inicio a su presentación en Mendoza con Caos , el primer tema de su discografía.

Tanto las intérpretes como los bailarines pasaron por alrededor de ocho cambios de vestuario . Inspiradas en la estética del k-pop, las integrantes de K4OS iniciaron su show con vestuarios hechos con retazos de jean, botas y tachas, pero luego rotaron a outfits con brillos, lentejuelas, blazers, camperas de cuero con sus nombres en la espalda y vestidos.

Las chicas fueron rotando en su ropa, pero el maquillaje con mucho glitter y las mechas de colores en el pelo fueron infaltables. Desde el inicio de la banda cada una tiene su color asignado: Tau se caracteriza por las mechitas rojas, Ine por las verdes, Mechi usa el color rosa y Lily las azules.

Sin embargo, aunque los vestuarios fueron variados e impactantes, los outfits también fueron un factor central en el público. Niñas y niños se vistieron con camisas oversize, corbatas negras, mechones de colores, tops y faldas plisadas que imitan a los originales de sus ídolas e incluso remeras de la selección, que stylearon desde el blokecore (la estética donde se mezclan camisetas de fútbol con accesorios asociados a lo urbano y femenino).

En un momento de la noche, las chicas de K4OS puntualizaron en los outfits del público, e incluso señalaron a una niña que tenía puesta una bata rosada como la que ellas usan en el escenario para interpretar una canción.

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La puesta en escena

El show transcurrió sin elementos estrambóticos dentro del escenario, con la excepción del momento donde sonó Rage y Tau se colocó un arnés y se elevó del suelo, girando y bailando en el aire. “La mejor parte del show fue cuando Tau voló”, cuenta Cristian, un fan de la banda desde el 2024.

Sin embargo, el fuerte de las presentaciones de K4OS es el baile. Las coreografías exigentes y muy coordinadas son uno de los rasgos principales de la cultura del k-pop, un elemento que las chicas argentinas no dejaron pasar a la hora de estructurar sus shows y videos. Las 4 interactuaron de forma permanente con los bailarines, un grupo de hombres y mujeres que dejaron todo en el escenario y que ayudaron a construir un ambiente impactante a los ojos del espectador.

Una particularidad de la banda es que, a pesar de ser cuatro integrantes, siempre encuentran la forma de destacar individualmente. A veces con temas interpretados de forma solista o pequeños momentos de diferenciación en las canciones en conjunto, cada una de las chicas brilló y demostró su personalidad sobre el escenario.

Algunos temas contaron con momentos especiales, como un tango interpretado por Ine y algunos bailarines, o también con momentos sumamente emotivos, como fue el caso de 4EVER, un tema que habla sobre la amistad de las cuatro chicas y que interpretan solas sin la compañía de sus bailarines. “Esperamos que este momento se quede con ustedes para siempre”, dijeron las chicas antes de dar inicio a la canción.

Durante el tema, las K4OS se rieron e incluso Lily lloró por el cariño que tiene por sus amigas y compañeras de banda. El público acompañó el sentimiento y emoción cuando pasaron un pequeño cortometraje con momentos especiales para ellas y su relación.

K4OS, la banda pop de chicas, hizo vibrar el Arena Maipú. Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

Interacción con el público de K4OS

Las niñas, niños y adolescentes que presenciaron el show fueron claves en determinados momentos de la noche. Acompañaron desde sus asientos cantando a todo pulmón y bailando las mismas coreografías que sus ídolas.

A pesar de que las K4OS interactuaban de forma constante con el público, el momento de mayor participación fue la “K4OS CAM”, un espacio donde un presentador enfoca a chicos del público en las grandes pantallas y los reta a recrear el baile de Té Kila. Entre risas y subidos a sus sillas, niñas y niños participaron de la actividad.

Música apta para niños pequeños

El setlist del show tuvo una duración de una hora y media aproximadamente. Estuvo conformado por todas las canciones de 4EVER, el primer y único álbum de K4OS.

A diferencia de las letras de varias popstars que rigen los top de escuchas en Argentina, los temas de K4OS son aptos para niños y niñas. Exploran temáticas como la superación personal, la amistad, el empoderamiento y el desamor.

La banda ha funcionado como un lazo entre amigos, hermanos, padres y compañeros. Micol y Lucía, dos hermanas que asistieron al show juntas, contaron que ambas las escuchan hace mucho tiempo y comparten la pasión por la banda. “Es la música predeterminada cuando estamos juntas”, afirmaron.

El show terminó tras la presentación de Mente en Blanco, uno de los temas favoritos de los oyentes. La velada tuvo fin entre gritos de festejo por el 9 de julio y con las chicas ovacionando al público mendocino al grito de “no nos vamos nada, que nos saquen a patadas”.