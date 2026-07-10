Andy Kusnetzoff vuelve a la televisión con "PH" y reanudará su clásico duelo con Mirtha Legrand

Telefe confirmó que el ciclo de Andy Kuznetzoff volverá a la pantalla "muy pronto". Qué es lo que se sabe.

Después de casi tres años de ausencia, Telefe confirmó el regreso de "PH, Podemos Hablar" con Andy Kusnetzoff al frente. El anuncio llegó a través de un adelanto emitido en la pantalla del canal y compartido en sus redes sociales.

El ciclo, producido por Kuarzo, volverá "muy pronto" con una nueva temporada que conservará la esencia que lo convirtió en un clásico de los sábados por la noche, aunque con una puesta renovada. "Un punto de encuentro, muchas historias y esa charla que estabas esperando", señala el mensaje que acompaña el video promocional.

Si bien el canal todavía no confirmó la fecha de estreno, todo indica que el programa regresará en agosto, una vez finalizado el Mundial 2026.

El clásico de los sábados con Andy Kusnetzoff Desde su debut en 2017, "PH" emitió 234 programas en siete temporadas y recibió a más de mil invitados. Su sello distintivo fue el tradicional "punto de encuentro", una dinámica que dio lugar a confesiones, historias personales y cruces inesperados entre figuras del espectáculo, el deporte, la política y el periodismo.

El último programa salió al aire el 30 de diciembre de 2023, con Martín Bossi, Mariana Arias, Sofía Martínez, Matías Bagnato y Romina Pereiro como invitados.