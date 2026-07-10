Los dinosaurios llegan al Arena Maipú: una propuesta imperdible para las vacaciones de invierno

"Viaje Jurásico y el Portal Mágico" reúne música, humor y dinosaurios. El próximo domingo en el Arena Maipú.

Una aventura llena de acción, humor y fantasía desembarca estas vacaciones de invierno en Mendoza. "Viaje Jurásico y el Portal Mágico", reconocido con el Premio Carlos 2026 al Mejor Espectáculo Infantil, se presentará este domingo 12 de julio, a las 19, en el Arena Maipú.

Una propuesta de teatro musical interactivo, con una puesta que combina impactantes efectos visuales, dinosaurios de gran tamaño y la participación del público. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).

Para los amantes de los dinosaurios Con más de doce artistas en escena, el espectáculo invita a grandes y chicos a acompañar a Sofi, una pequeña paleontóloga apasionada por los dinosaurios, que sueña con conocer la misteriosa Isla Jurásica. Sin embargo, un desperfecto en su máquina del tiempo la llevará a recorrer distintos mundos fantásticos antes de llegar a su destino.

Durante el viaje aparecerán personajes entrañables de distintas generaciones como Woody y Jessie, Mario y Luigi, Elsa y Anna, Merlina, el Capitán Garfio y Spider-Man, quienes acompañarán a la protagonista hasta encontrarse cara a cara con un imponente Tyrannosaurus Rex, un Triceratops y un simpático dinosaurio bebé.

La propuesta combina música, coreografías, humor, efectos especiales y una puesta visual de gran impacto, convirtiendo al público en parte de la aventura. Su despliegue escénico y la calidad de producción la llevaron a obtener el Premio Carlos 2026 al Mejor Espectáculo Infantil, consolidándose como una de las producciones familiares más destacadas de la temporada.