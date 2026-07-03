Vacaciones de invierno en Mendoza: la guía de espectáculos infantiles para elegir planes en familia

Como cada año, las vacaciones de invierno son la ocasión para ver espectáculos en familia : desde el circo hasta el musical, los espacios culturales de Mendoza se llenan de actividades para que estas dos semanas estén llenas de recuerdos inolvidables para los más chicos.

Sin embargo, aunque las vacaciones de invierno comenzarán el próximo lunes 6 de julio (y se extenderán hasta el 18), muchas propuestas comienzan con funciones este mismo sábado 4. Hay propuestas para todas las edades, con opciones gratuitas y funciones de entrada paga. Para tener información actualizada, se recomienda visitar la agenda que puso a disposición el Gobierno de Mendoza a través del sitio informacionoficial.mendoza.gob.ar.

La propuesta del teatro Independencia siempre está en el centro de las atracciones, por su importancia cultural y nivel de producción. Así, uno de los grandes estrenos de la temporada será " Chapote de Bergerac ", que se verá en la Sala Mayor del 9 al 18 de julio, todos los días a las 17. La nueva producción protagonizada por el querido payaso mendocino Chapote (Víctor di Nasso) propone una original adaptación del clásico "Cyrano de Bergerac", combinando humor, teatro, circo y música en vivo. La historia comienza cuando Chapote está listo para presentar su tradicional número circense, pero un confuso malentendido lo obliga a reemplazar una representación de la célebre obra francesa. Entradas a $7.000, con una promoción familiar de 5x4, en EntradaWeb.

Otra de las apuestas fuertes será la programación del elenco Cardumen Teatro en el Quintanilla. El elenco independiente presentará dos producciones especialmente creadas para el público infantil. Del 7 al 12 de julio, siempre a las 16, se podrá ver " María Elena y la Brigada de los Sueños ", una obra inspirada en el universo poético y creativo de María Elena Walsh. La propuesta sigue a un grupo de jóvenes que emprende una misión para rescatar el valor de la imaginación y el arte de contar historias frente al avance del olvido y la falta de comunicación. En la segunda semana, del 13 al 18 de julio, también a las 16, el Quintanilla recibirá " Gáldorin y la Corona Perdida ", una aventura fantástica ambientada en un reino dominado por una poderosa hechicera. Tras la desaparición del rey, la princesa heredera deberá iniciar un peligroso viaje junto a sus compañeras para rescatar a su padre y recuperar la paz del reino. Entradas a $10.000 y en EntradaWeb.

La Biblioteca General San Martín volverá a transformarse en un escenario para las infancias con funciones diarias a las 17 durante prácticamente todo el receso invernal, con entradas accesibles a $4.000 en EntradaWeb. La programación comenzará el 5 y 6 de julio con "Rolando en el Palacio de la Tristeza" , del Grupo del Sinfín. Luego será el turno de "Bom borom bom bom" , de Banda Espuma, los días 7 y 8, una propuesta de teatro de títeres que combina música, humor y personajes llenos de imaginación. El 9 y 10 llegará " Navegando en historias ", de Porotíteres, un espectáculo que invita al público a embarcarse en un viaje por distintos relatos utilizando el lenguaje de los muñecos y la narración teatral.

Durante la segunda semana continuarán las funciones con " Lolo y Nina", de La Oruga Títeres, prevista para el 11 y 12 de julio, seguida por " Colores de mi pueblo", de Telares Teatro, el 13 y 14, una obra que rescata las tradiciones, la identidad y los vínculos comunitarios mediante una propuesta visual y musical especialmente pensada para los más pequeños. El 15 y 16 será el turno de " Los tesoros de Pipo", de Giraluna Títeres, mientras que el cierre llegará el 17 y 18 con " Rojo Amor", del elenco La Pericana.

El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano, en el Parque General San Martín, ofrecerá funciones gratuitas por orden de llegada, siempre a las 16.30. La programación comenzará el 9 y 10 de julio con " Había una vez…truz", de Ofelia Títeres con Alma, una obra que utiliza el humor, los muñecos y la imaginación para construir un relato lleno de personajes entrañables. El 11 y 12 llegará "El jardín de Margarita", del elenco Pataletas, una propuesta teatral que pone el foco en la naturaleza, la amistad y la fantasía. Finalmente, el 16 y 17 de julio será el turno del ilusionista Mago Javi, quien presentará " Magiando con Javi", un espectáculo que combina magia, humor e interacción permanente con el público infantil.

Como todos los años, la Ciudad desplegará además su gran programa "La Ciudad de los Chicos", una propuesta integral que ocupará distintos espacios culturales entre el 7 y el 18 de julio. Entre las novedades de esta edición se destaca la participación de la reina departamental de la Vendimia 2026, María Celeste Sanmartino, y la virreina Sofía Agustina Sosa Puciarelli, quienes protagonizarán en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) la obra " Detrás de la corona", una propuesta teatral que acercará a los chicos el universo vendimial desde una mirada lúdica.

Dentro de ese mismo programa también sobresale " Universo Monstriña en Mendoza", también en el MMAMM. Creada por la artista visual María Verónica Ramírez, la experiencia invita a recorrer un universo poblado por personajes fantásticos mediante instalaciones, espacios inmersivos y actividades participativas que estimulan la creatividad y el juego. A su vez, el Escenario Interactivo de la Ciudad de los Libros ofrecerá una programación permanente con presentaciones de libros, narraciones, magia, circo, teatro, títeres y el ciclo Animate.

El Teatro Tajamar presentará del 6 al 18 de julio el musical " Edgar: el inventor del miedo", una propuesta para toda la familia que combina humor, misterio, fantasía y una puesta de gran despliegue escénico. La obra transcurre en una ciudad donde las sombras comienzan a sembrar preocupación entre sus habitantes, mientras una autoridad promete acabar definitivamente con el miedo. Sin embargo, Edgar, el creador de una enigmática fábrica dedicada precisamente a producir esos temores, descubrirá que el miedo no siempre es un enemigo, sino también una emoción capaz de advertir, proteger y ayudar a crecer. Las funciones serán a las 17 durante la primera semana y a las 16 en la segunda. Las entradas anticipadas en EntradaWeb, desde $10.000 para mayores.

"Edgar", el musical que se verá en el teatro Tajamar.

Otra de las propuestas teatrales llegará de la mano de Proyecto Tajamar, que presentará "La guardiana de los libros" en el Teatro Selectro, del 6 al 18 de julio (menos 10, 13 y 14), todos los días a las 17. La obra propone una aventura que pone a los libros y a las historias en el centro de la escena, invitando a los chicos a descubrir el valor de la lectura, la imaginación y la preservación de los relatos que atraviesan generaciones. Entradas a$15.000 en EntradaWeb.

Los días en los que no estará esta obra, el Selectro recibirá otras propuestas. El 10 de julio, a las 17, se presentará "Sueños de guerreras. Salvemos el planeta", un espectáculo que combina aventura, fantasía y un mensaje de conciencia ambiental a través de personajes heroicos que deberán unirse para proteger la naturaleza. En Entradaweb.

La programación continuará el 13 y 14 de julio con doble función. A las 15 llegará "Poder K-Pop: Guerreras y demonios", un espectáculo inspirado en el fenómeno musical coreano. Ese mismo día, a las 17, será el turno de "Aventuras mineras", un espectáculo interactivo inspirado en el universo gamer donde los personajes Alex y Steve enfrentan desafíos, recolectan minerales y luchan contra creepers y zombies disponibles. En EntradaWeb.

La Nave Cultural ofecerá dos producciones teatrales que subirán a escena del 7 al 12 de julio, siempre a las 16. Por un lado, se presentará " La viajera, cada emoción una aventura" y por otro " San Martín, un caballero de principio a fin", un espectáculo que acerca la figura del Libertador a las nuevas generaciones. Tickets en Entradaweb.

La Nave UNCuyo, por su parte, tendrá una programación especial. Entre los destacados aparecen las funciones de "Toy Story 5", el ballet "La Bella Durmiente: el hechizo de Carabosse", que subirá a escena del 9 al 12 de julio, a las 17.30 (en EntradaWeb); y cinco obras teatrales que podrán verse del 7 al 19 de julio, con funciones a las 16.30 y 18.30. La agenda se completa con talleres de literatura, cerámica, doblaje, danza K-pop y creación sonora, un patio de juegos, un espacio de lectura coordinado por EDELIJ y una muestra colectiva de arte infantil, con actividades distribuidas durante todo el receso invernal.

En Guaymallén

Guaymallén volverá a apostar por una programación descentralizada con "Invierno Re Copado", un ciclo que se desarrollará del 6 al 18 de julio y que llevará actividades gratuitas a distintos puntos del departamento. La propuesta incluirá funciones de teatro, circo, magia, malabares, payasos y títeres, a cargo de elencos mendocinos, con presentaciones en carpas circenses montadas en espacios verdes, además del Centro Cultural Pascual Lauriente, la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte, las Salas de Arte Libertad y otros espacios.

El epicentro será el Espacio Cultural Julio Le Parc, con tickets en EntradaWeb. Entre el 5 y el 11 de julio, desde las 16, el público podrá disfrutar de "Desorbitados", de Ultravioleta Teatro, y "Trompo, la última jugada", de Circo Rústico. Durante esos mismos días, pero a las 17.30, la programación continuará con "La sopladora de estrellas", de La Casa de Arriba Teatro, una reconocida obra que, a través de la poesía, el humor y la ternura, invita a reflexionar sobre los sueños. También subirán a escena " Las cartas de Tentac", del elenco La Tía Tomasa, y " El Musiloco Recital", del grupo Los Musilocos. La programación se renovará entre el 12 y el 18 de julio. A las 16 será el turno de "Burbujas a la carta", de Tony Maslup, un espectáculo que transforma las burbujas gigantes en protagonistas. Compartirá la franja horaria con "Sueña Pandora, sueña". En las funciones de las 17.30 llegarán tres nuevas propuestas: " Una flor para el rey", de Rayuela Teatro; " Aventuras a todo terreno", de la compañía Les Arbres y " Clásicos del circo", de Tatán y Porotita, un homenaje a las rutinas tradicionales del circo.

En Godoy Cruz

El Teatro Plaza volverá a ser uno de los principales escenarios de las vacaciones. Entre el 6 y el 12 de julio será sede del Festival de Terror MEEF, una propuesta gratuita destinada a quienes disfrutan del cine fantástico, el suspenso y el terror. El mismo teatro recibirá además, del 6 al 18 de julio, a "Vampíricas vacaciones", una comedia familiar basada en una idea de Fabián Sevilla, que tendrá funciones diarias a las 16.30. La obra propone una historia cargada de humor, enredos y personajes desopilantes que juegan con el universo de los vampiros. Entradas a $7.000 en EntradaWeb.

"Vampíricas vacaciones" es la propuesta del teatro Plaza.

Los fanáticos de la tecnología y los videojuegos volverán a tener su espacio en el Espacio Arizu, que del 4 al 19 de julio albergará una nueva edición de Arizu Gamers. El encuentro reunirá consolas, videojuegos, competencias, espacios interactivos y distintas propuestas vinculadas a la cultura gamer, ofreciendo un punto de encuentro para chicos, adolescentes y familias.

La Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano también se sumará a las vacaciones con una programación especialmente pensada para las infancias. Durante las dos semanas habrá distintas obras teatrales y actividades culturales con entradas que oscilarán entre los $3.000 y los $7.000.

Otra de las grandes atracciones será el Primer Festival de Circo Popular, que se desarrollará en el Parque de los Niños con dos funciones diarias. En paralelo, el programa Circo por los Barrios volverá a recorrer distintos sectores con funciones gratuitas.

Y el circo también se instala desde este sábado 4 al 19 de julio en Planta Uno, con Circo Panchito, que presentará "El Salto a la Gloria", espectáculo que combina la tradición circense con algunos de los símbolos más representativos de la cultura argentina. Habrá funciones diarias a las 16, con tickets en EntradaWeb. La agenda de Planta Uno también incluye espectáculos, propuestas recreativas y talleres.

Finalmente, la Estación de los Derechos de la Niñez, ubicada en el Parque Estación Benegas, abrirá sus puertas todos los sábados y domingos, de 16 a 18, con una programación gratuita que combinará juegos, espacios de pintura, disfraces, actividades recreativas y funciones teatrales.

El detalle de la agenda se puede consultar en www.godoycruz.gob.ar.

Los súpershows del Arena Maipú

El Arena Maipú volverá a convertirse en uno de los principales escenarios de las vacaciones de invierno. Todas las entradas están en Ticketek y boletería. Una de las visitas más esperadas será la de Luli Pampín, quien regresará a su provincia natal el 18 de julio, a las 17, con una única función de "El Libro Musical". La artista, una de las figuras infantiles más populares del mundo hispanohablante, presentará un espectáculo que mezcla canciones, coreografías, humor y una importante producción visual.

Luli Pampín actuará en el Arena Maipú el 18 de julio.

El 12 de julio, a las 16 en el teatro, será el turno de "Cazadoras Doradas", un espectáculo inspirado en el fenómeno mundial del K-Pop que llegará por primera vez a Mendoza. La comedia musical sigue las aventuras de Huntrix, un exitoso grupo pop integrado por jóvenes artistas que, además de conquistar escenarios, tienen la misión secreta de proteger al mundo de una antigua amenaza. Ese mismo 12 de julio, pero a las 19, en el Stadium, se verá " Viaje Jurásico y el Portal Mágico", uno de los espectáculos infantiles más exitosos de la temporada, distinguido con el Premio Carlos 2026 al Mejor Espectáculo Infantil. La historia sigue a Sofi, una pequeña apasionada por la paleontología que, tras un desperfecto en su máquina del tiempo, inicia un recorrido por distintos mundos fantásticos antes de llegar a la Isla Jurásica.

Aunque está pensado para un público más amplio, la agenda del Arena Maipú también incluirá el 9 de julio la primera presentación en Mendoza de K4OS, la girl band argentina que se ha convertido en uno de los fenómenos musicales juveniles del momento. El grupo llegará con su "4EVER Tour".

En Las Heras

Las Heras apostará este año por una propuesta diferente con "Selección Mundial, en Vacaciones", una iniciativa que inspirada en la pasión que despierta el fútbol y el clima de los grandes mundiales. El cronograma comenzará el 8 de julio en el CIC de El Algarrobal y continuará el 12 de julio en el Parque de la Niñez, donde además se presentará, desde las 16.30, "Cucurucho en Acción", de Circus Deluxe. Las actividades seguirán el 13 de julio en el Parque de la Familia, donde a las 16.30 llegará "Evolushow", de Circus Magenta. El ciclo concluirá el 18 de julio en Uspallata, en la intersección de avenida Las Heras y la Ruta Nacional 52, llevando el cierre de las vacaciones también a la montaña.

En otros departamentos

En el enlace citado al comienzo de esta nota se puede ver el cronograma completo de funciones en todos los departamentos. Todas serán gratis y por orden de llegada.

En Maipú, el Gobierno de Mendoza anunció la presentación gratuita de "La leyenda de Mur, un cuento de colores", del elenco La Valija del Sol, que llegará al SUM Micaela García, del barrio Unidos por la Esperanza, en Rodeo del Medio. Por su parte, en Luján de Cuyo, el 6 de julio se presentará "Con el payaso Lío, Shanti y su perro amaestrado", del Circo de Getulio, en la plaza del barrio 5 de Julio. El espectáculo también se verá el 15 en el Gimnasio N°1 de Ciudad y el 18 en la plaza de La Paz.

En el cine

Las salas de cine también serán uno de los grandes refugios para las vacaciones de invierno, con una cartelera que combina estrenos recientes y algunos de los lanzamientos familiares más esperados del año.

El primer gran estreno del mes es "Minions & Monstruos", que llegó a los cines el pasado 2 de julio. El próximo 9 de julio, desembarcará " Moana", la versión en acción real del clásico animado de Disney. La película recupera la historia de la joven navegante de la isla de Motunui, quien emprende una peligrosa travesía por el océano para salvar a su pueblo.

Ambas serán sin dudas las películas más convocantes de la temporada invernal, sumando las ya estrenadas " Toy Story 5" y "Supergirl".