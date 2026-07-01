Córdoba te espera: los imperdibles para tus vacaciones de invierno y la mejor forma de recorrer la ciudad

Las vacaciones de invierno son el momento ideal para descubrir los encantos de la provincia de Córdoba , un destino que sin lugar a dudas combina a la perfección la serenidad de sus paisajes naturales con la vibrante vida cultural de su capital.

Andesmar expande su red de conectividad con nuevas rutas estratégicas que unen el país de punta a punta

Quienes deciden recorrer la provincia se encuentran con una oferta inagotable que incluye caminatas por las sierras, visitas a estancias jesuíticas y una gastronomía regional que deleita a cada visitante. Cada rincón cordobés invita a desconectarse de la rutina y sumergirse en una atmósfera de descanso y entretenimiento para toda la familia.

Para conocer la ciudad de una manera diferente, el City Bus Córdoba se consagra como una de las experiencias turísticas más destacadas. Este paseo permite recorrer los puntos históricos y culturales más emblemáticos de la capital desde una perspectiva única, ideal para optimizar el tiempo y llevarse las mejores postales urbanas.

Es una opción sumamente recomendada para complementar el viaje, facilitando un recorrido dinámico que se adapta tanto a quienes visitan la provincia por primera vez como a los que buscan redescubrirla. Y para disfrutar del recorrido calentito durante el tour por la ciudad, desde el City Bus te dan una mantita para abrigarte durante el viaje.

Para que la escapada comience desde el primer momento, el traslado se vuelve fundamental. En ese sentido, viajar hacia Córdoba con Andesmar es sinónimo de experimentar un trayecto donde prima el máximo confort a través de asientos premium, individuales, reclinables y súper cómodos que garantizan un descanso absoluto en la ruta.

Además, el entretenimiento y la conectividad están asegurados durante todo el recorrido gracias al servicio de Internet Satelital, disponible de forma gratuita y a bordo en todas las unidades para que el pasajero permanezca conectado en cualquier tramo del viaje.

Tu próximo destino, más cerca de lo que pensás

La planificación de estas vacaciones se vuelve aún más accesible gracias a las facilidades de Andesmar pensadas para que el presupuesto no sea un freno. Hoy es posible diseñar la escapada perfecta a Córdoba aprovechando una financiación a medida que incluye desde opciones de 3, 4 y 6 cuotas sin interés, hasta planes extendidos de 9 y 12 meses con las principales entidades bancarias del país.

Además, beneficios especiales como descuentos exclusivos con Tarjeta Naranja X o alternativas flexibles con Banco Galicia, Nación, Provincia, Columbia y Cabal, transforman la decisión de viajar en una oportunidad ideal para armar las valijas sin preocupaciones financieras.