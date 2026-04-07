La empresa mendocina suma soluciones de inteligencia de datos y servicios en la nube para responder a los nuevos desafíos de eficiencia y conectividad que exige el sector del transporte en la región.

Esta alianza estratégica busca consolidar el liderazgo de la compañía en el sector de transporte y logística dentro del mercado argentino.

En un escenario global donde la digitalización de los servicios es el motor de la competitividad, Grupo Andesmar ha dado un paso decisivo en su estrategia de modernización al anunciar la incorporación de Google como su socio tecnológico principal.

Esta alianza estratégica busca consolidar el liderazgo de la compañía en el sector de transporte y logística dentro del mercado argentino, integrando herramientas de vanguardia que redefinen la manera en que se gestionan los servicios de movilidad y distribución de cargas. La adopción de este ecosistema digital permite que una de las empresas más emblemáticas del país se posicione hoy en la frontera de la innovación corporativa.

Optimización operativa y escalabilidad a través de la nube La implementación de las soluciones de Google Cloud, que incluyen la suite de Workspace y todas las herramientas de IA que ofrece el gigante tecnológico, tiene como objetivo central la digitalización profunda de sus procesos internos para ganar agilidad en un entorno de negocios cada vez más complejo y competitivo.

20260407_141709.jpg Google es el nuevo partner tecnológico de Grupo Andesmar. Con esta innovación, el Grupo no solo garantiza una mayor seguridad en el manejo de la información, sino que también adquiere la capacidad de escalar sus operaciones de manera inmediata según la demanda. Esta transición tecnológica permite una gestión más inteligente de la flota y una mejora sustancial en los tiempos de respuesta, impactando directamente en la calidad del servicio brindado al usuario y a las empresas asociadas.

Andesmar: visión de futuro y liderazgo en el ecosistema regional Esta colaboración representa un cambio de paradigma hacia la toma de decisiones basada en datos y la colaboración en tiempo real. Al integrar herramientas de productividad avanzadas, el capital humano de la organización potencia su capacidad operativa, permitiendo una respuesta más rápida ante los imprevistos logísticos.