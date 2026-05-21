Ni verano ni invierno: por qué viajar a Chile en otoño es una de las opciones más recomendadas por expertos

El otoño transforma distintos paisajes de Chile en algunos de los escenarios naturales más impactantes de Sudamérica. Bosques nativos, volcanes, lagos y montañas adquieren tonalidades rojizas, doradas y anaranjadas que convierten a regiones como La Araucanía y la Patagonia en puntos ideales para el turismo de naturaleza, la fotografía y el senderismo.

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Desde parques nacionales hasta pequeños pueblos de montaña, el otoño ofrece experiencias que combinan paisajes únicos, fauna silvestre y actividades al aire libre. Entre los destinos más destacados aparecen el P arque Nacional Conguillío, la Reserva Nacional Malalcahuello, Melipeuco y el famoso Parque Nacional Torres del Paine.

Ubicado a unos 120 kilómetros de Temuco, el Parque Nacional Conguillío aparece como una de las grandes postales del otoño chileno. Sus araucarias milenarias, los lagos de origen volcánico y la presencia imponente del Volcán Llaima forman un paisaje que cambia completamente de color durante esta temporada.

Uno de los recorridos más buscados es el sendero Sierra Nevada, desde donde se obtienen vistas panorámicas del volcán y de los lagos que rodean el parque . En el trayecto también pueden observarse especies típicas de la zona, como zorros, carpinteros negros y monitos del monte.

Reserva Nacional Malalcahuello: bosques intensos y termas naturales

En plena cordillera de La Araucanía, la Reserva Nacional Malalcahuello despliega uno de los paisajes más intensos del otoño. Los bosques de coigües y robles adquieren tonos rojizos y anaranjados que contrastan con el verde de las coníferas y con la silueta del Volcán Lonquimay.

Chile otoño

La reserva posee más de 12 mil hectáreas de bosque nativo y cuenta con senderos ideales para trekking, cabalgatas y observación de fauna. En la zona habitan pumas, pudúes y zorros culpeo. Además, en sus alrededores existen termas naturales que atraen a turistas que buscan descanso en medio de paisajes montañosos.

Melipeuco: aventura y naturaleza en la Araucanía Andina

El pueblo de Melipeuco funciona como puerta de entrada a la Araucanía Andina y como punto estratégico para explorar varios de los principales atractivos naturales del sur chileno. Desde allí parten excursiones hacia Conguillío, Malalcahuello, la laguna Icalma, el glaciar del volcán Sollipulli y el salto del Truful-Truful.

image El pueblo de Melipeuco funciona como puerta de entrada a la Araucanía Andina.

La localidad también ofrece propuestas de turismo aventura. Allí se encuentra uno de los canopy más altos de Chile, ubicado a 220 metros de altura, desde donde se obtienen vistas panorámicas del paisaje otoñal. En el río Truful, además, es posible realizar rafting en medio de bosques y montañas.