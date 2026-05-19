Se viene el fin de semana largo en Chile y las ofertas para los argentinos se disparan: 3 destinos para disfrutar de la nieve

El feriado de San Pedro y San Pablo del lunes 29 de junio generará un fin de semana largo de tres días en Chile y varios destinos turísticos ya se preparan para una fuerte demanda de visitantes. Para los argentinos, especialmente quienes viven cerca de la cordillera o buscan una escapada corta de invierno.

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Invierno en Chile: el boom turístico de los chilenos podría impactar en precios para los argentinos

El período coincide además con el inicio de la temporada invernal , un momento en el que muchos centros turísticos todavía no alcanzan los precios máximos de vacaciones de invierno. Eso permite encontrar mejores tarifas en alojamiento, vuelos y paquetes turísticos si se reserva con anticipación.

Uno de los destinos más buscados para ese fin de semana será Pucón, una ciudad que durante el invierno combina paisajes nevados, aguas termales y una fuerte oferta gastronómica.

Para los argentinos, el principal atractivo aparece en la cercanía con la Patagonia y la posibilidad de llegar por vía terrestre desde distintos pasos fronterizos. El volcán Villarrica cubierto de nieve se convierte en el gran escenario de la temporada y las termas de la zona permiten disfrutar actividades incluso en jornadas de lluvia o bajas temperaturas.

Muchos complejos termales ubicados cerca de la cordillera mantienen menor ocupación en comparación con el verano, algo que favorece escapadas más tranquilas. Además, si las nevadas comienzan temprano, el Centro de Esquí Villarrica Puesco suma otra alternativa para quienes buscan deportes de invierno sin viajar a destinos más caros.

El centro de la ciudad también se fortalece en esta época gracias a sus cafeterías, restaurantes y alojamientos con chimeneas, una combinación muy elegida por turistas argentinos que buscan descanso durante pocos días.

Valdivia ofrece una experiencia distinta en pleno invierno

Otro destino que empieza a captar visitantes durante junio es Valdivia, una de las ciudades chilenas más asociadas al invierno, la lluvia y la gastronomía del sur.

Su identidad marcada por la influencia alemana, la cerveza artesanal y los mercados junto al río genera una experiencia diferente para quienes buscan escapadas urbanas con clima frío. El Mercado Fluvial aparece entre las principales atracciones, con platos de pescados, mariscos y productos típicos de la región.

image Valdivia, Chile.

A diferencia de otros lugares donde la lluvia condiciona el viaje, en Valdivia forma parte central del paisaje y de la experiencia turística. Para muchos argentinos, especialmente quienes viajan desde Mendoza o Buenos Aires, representa una alternativa menos masiva que otros destinos de nieve tradicionales.

Centros de esquí cerca de Santiago, una ventaja para escapadas cortas

Para quienes prefieren combinar compras, nieve y estadías breves, los centros invernales cercanos a Santiago vuelven a posicionarse entre las opciones más buscadas.

Valle Nevado, Farellones, El Colorado y La Parva se encuentran a menos de dos horas de la capital chilena, algo que permite aprovechar un fin de semana corto sin necesidad de grandes traslados internos.

Valle Nevado- Chile Valle Nevado, Chile.

Para los argentinos, esta cercanía representa una ventaja importante: se puede viajar en avión hasta Santiago y rápidamente acceder a la nieve, o incluso cruzar en vehículo desde Mendoza si las condiciones climáticas lo permiten.