Comprar un iPhone en Chile: empieza el Cyber Day y los precios se vuelven más convenientes para los argentinos

Viajar a Chile para comprar tecnología se consolidó en los últimos años como una práctica habitual entre argentinos que buscan mejores precios y mayor variedad de productos. En ese escenario, los iPhone aparecen entre los dispositivos más buscados por la combinación entre vida útil, actualizaciones prolongadas, valor de reventa y diferencias de precio respecto al mercado argentino.

Invierno en Chile: el boom turístico de los chilenos podría impactar en precios para los argentinos

Qué ciudad de Chile visitar según tu estilo de viaje: naturaleza, cultura, aventura o relax

Mall Marina Arauco (Viña del Mar), uno de los más visitados en Chile - Claudio Gutiérrez / Archivo Los Andes

Mall Marina Arauco (Viña del Mar), uno de los más visitados en Chile - Claudio Gutiérrez / Archivo Los Andes

Las diferencias de precio entre Argentina y Chile no responden únicamente al tipo de cambio. En el mercado argentino, los productos Apple suelen encarecerse por impuestos, costos de importación, disponibilidad limitada y márgenes comerciales más altos. En Chile, en cambio, las cadenas tecnológicas y tiendas departamentales trabajan con valores más competitivos y suman promociones bancarias o descuentos temporales durante eventos como el Cyber.

El análisis no pasa solamente por observar el precio en pesos chilenos. El punto central consiste en convertir ese valor a dólares y luego compararlo con el costo final que tendría el mismo equipo en Argentina. Ahí aparece la verdadera diferencia.

Si el precio chileno continúa siendo más bajo incluso después de sumar impuestos, comisiones bancarias o conversiones de tarjeta, la compra puede resultar conveniente. En modelos de gama alta, esa brecha suele ampliarse todavía más.

iPhone 16 Pro Max web

Por qué el Cyber 2026 genera expectativas

Durante el Cyber 2026, tiendas chilenas como Paris, Falabella o Ripley acostumbran lanzar promociones especiales en celulares, notebooks y accesorios tecnológicos. Las ofertas pueden incluir rebajas directas, cuotas, retiro en sucursal y descuentos limitados por stock o tiempo.

Para quienes viajan desde Argentina, eso abre una posibilidad: comprar online desde Chile, retirar el producto en tienda y regresar con un equipo nuevo pagando menos que en el mercado local.

Iphone 17 Chile

Qué iPhone conviene según tu presupuesto

- iPhone 13: la opción más económica. El iPhone 13 todavía mantiene un rendimiento sólido para redes sociales, aplicaciones bancarias, mapas, fotos y consumo multimedia. Puede ser una alternativa interesante para quienes buscan gastar menos sin resignar estabilidad ni actualizaciones.

- iPhone 15: equilibrio entre actualidad y precio. El iPhone 15 aparece como uno de los modelos más equilibrados. Incorpora USB-C, mantiene un diseño moderno y ofrece potencia suficiente para varios años de uso.

- iPhone 15 Pro: el modelo más atractivo para comparar. Dentro del Cyber 2026, el iPhone 15 Pro puede transformarse en uno de los equipos más buscados. Tiene chip A17 Pro, cuerpo de titanio, cámaras avanzadas y rendimiento preparado para edición de contenido, video y multitarea intensiva.