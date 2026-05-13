Cuándo abre el nuevo mall de 7 pisos en Chile: será el más cercano a los mendocinos para ir y volver en pocas horas

La ciudad chilena de Los Andes, ubicada a unos 270 kilómetros de Mendoza y la más cercana para quienes cruzan la cordillera, se prepara para sumar un nuevo megamall de siete pisos que buscará convertirse en uno de los polos de consumo más importantes de la zona. De esta forma, no será necesario ir hasta San Felipe, La Cantera o Viña del Mar.

Tsunami en Chile: video simula los terribles efectos sobre Viña del Mar y el poco tiempo para evacuar

Sin repartidores: el temor en Chile por el éxodo venezolano que amenaza a las apps de delivery

Se trata del “ Centro Comercial Los Andes”, un proyecto privado que comenzará a tomar forma sobre avenida Argentina al 302 , esquina Maipú, en pleno centro de Los Andes y sobre el camino internacional.

Según las proyecciones difundidas por las autoridades locales y la empresa desarrolladora, la obra demandará alrededor de 16 meses de ejecución, por lo que la inauguración está prevista para el segundo semestre de 2027.

El emprendimiento es impulsado por Inmobiliaria Petrohué Limitada y requerirá una inversión cercana a los 25 millones de dólares .

La construcción estará a cargo de Constructora Solari Limitada, mientras que el diseño arquitectónico fue desarrollado por Miguel Díaz Flores y el cálculo estructural quedó bajo la responsabilidad de Christian Schnaidt.

Las primeras tareas ya comenzaron hace algunas semanas con el cierre perimetral del terreno y los movimientos de suelo en un espacio que permanecía abandonado desde hace años, luego de la demolición de antiguas propiedades donde funcionaban panaderías, restaurantes, minimarkets y pequeños comercios.

La esquina donde construyen el megamall de siete pisos en Los Andes (Chile) La esquina donde construyen el megamall de siete pisos en Los Andes (Chile) Gentileza / Los Andes Online

La proyección del megamall de siete pisos en Los Andes (Chile) La proyección del megamall de siete pisos en Los Andes (Chile) Gentileza

Cómo será el nuevo mall de Los Andes: abrirá a fines de 2027

Días atrás, el proyecto del nuevo mall de Los Andes fue presentado públicamente por el alcalde Manuel Rivera durante la Cuenta Pública del municipio.

“Esa esquina requiere recuperarse. Será un proyecto que le dará vida a un punto que está abandonado, que va a embellecer, el interior es bien amigable, va a generar oportunidades laborales y vamos a tener ahí estacionamientos subterráneos”, anticipó Rivera.

El futuro mall contará con siete niveles totales: cinco pisos sobre superficie y dos subterráneos destinados principalmente a estacionamientos y servicios.

La proyección del megamall de siete pisos en Los Andes (Chile) La proyección del megamall de siete pisos en Los Andes (Chile) Gentileza

De acuerdo con la información difundida por la desarrolladora, el complejo incluirá un patio de comidas, una sala de cine, 33 locales comerciales, oficinas privadas y una capacidad total para 205 estacionamientos destinados a autos, bicicletas y personas con discapacidad.

La superficie proyectada alcanzará los 17.788 metros cuadrados y el edificio tendrá capacidad para albergar simultáneamente a más de 2.100 personas entre visitantes y trabajadores.

Actualmente, en la ciudad funciona solamente Espacio Urbano Los Andes, un centro comercial que concentra tiendas como Ripley, La Polar, Líder, Bata, Sparta, Lápiz López, Flores y Lippi.