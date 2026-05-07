Vacaciones de invierno en Chile 2026: las fechas que deben conocer los turistas argentinos antes de viajar

Miles de argentinos comienzan a planificar escapadas y viajes a Chile durante las vacaciones de invierno de 2026 y las vacaciones escolares del país vecino serán un factor clave para quienes busquen mejores precios, menos congestión o mayor disponibilidad hotelera .

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Los viajes de trabajo por temporada se han convertido en tendencia en un cierto grupo de jóvenes mendocinos, que pueden tener una experiencia laboral en Estados Unidos y perfeccionar el inglés. Muchos eligen los centros de ski.

El cronograma no solo marca cuándo cierran las escuelas, sino también los períodos en los que aumentará el movimiento interno de turistas chilenos hacia ciudades, centros de esquí y polos comerciales. Para los argentinos que planean viajar a Santiago, Viña del Mar, La Serena, Puerto Montt o la Patagonia chilena, conocer estas fechas puede ayudar a evitar temporadas de alta demanda y subas en alojamiento, gastronomía y transporte.

La mayor parte de las regiones chilenas tendrá vacaciones de invierno entre el lunes 22 de junio y el viernes 3 de julio de 2026. Las clases volverán el lunes 6 de julio.

- Región Metropolitana de Santiago

- Valparaíso

- O’Higgins

- Maule

- Ñuble

- Bío Bío

- La Araucanía

- Los Ríos

- Coquimbo

- Atacama

Para los argentinos que suelen viajar a Santiago de Chile durante las vacaciones de invierno, este período concentrará una mayor circulación de familias chilenas en shoppings, centros turísticos y rutas hacia la nieve.

Los centros de ski y parques de nueve ya se preparan para la temporada de invierno. - Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Ignacio Blanco / Los Andes

Las regiones del norte tendrán receso en julio

En el norte chileno, las vacaciones se extenderán entre el lunes 13 y el viernes 24 de julio, con regreso a clases el lunes 27.

Ese calendario corresponde a:

Arica y Parinacota

Tarapacá

En tanto, Antofagasta tendrá vacaciones del lunes 6 al viernes 17 de julio y retomará las clases el lunes 20.

Qué ocurrirá en el sur de Chile

Las regiones más australes tendrán fechas distintas y, en algunos casos, un receso más largo que el habitual.

La región de Los Lagos tendrá vacaciones del lunes 6 al viernes 17 de julio y regresará a las aulas el lunes 20.

Por su parte, Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena contarán con tres semanas de descanso, desde el lunes 29 de junio hasta el viernes 17 de julio inclusive. El regreso a clases será el lunes 20 de julio.

Estas regiones suelen registrar un importante movimiento turístico durante el invierno por los paisajes nevados, las actividades de montaña y el turismo de naturaleza.

Las Leñas, el centro de ski más importante de Mendoza.

Por qué las fechas son importantes para los argentinos

Las vacaciones de invierno chilenas impactan directamente sobre la ocupación hotelera, la disponibilidad de vuelos, el tránsito fronterizo y el movimiento en centros comerciales y destinos turísticos.

En ciudades como Santiago, Viña del Mar o Puerto Varas, el flujo de turistas internos suele aumentar considerablemente durante el receso escolar. Algo similar ocurre en centros de esquí como Valle Nevado, Portillo o Nevados de Chillán.