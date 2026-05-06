Preparate para el invierno: las 5 plantas que ayudan a calentar los ambientes de tu casa

Con la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas , muchas personas buscan alternativas para mantener la casa más confortable sin depender exclusivamente de la calefacción. Además de los sistemas tradicionales, algunas plantas de interior pueden contribuir a crear espacios con mayor sensación de calidez.

Por Redacción Por Las Redes

Seis plantas aromáticas para transformar el hogar en otoño: perfuman y decoran los espacios sin gastar de más

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El potus no se ubica en cualquier zona de casa por un simple elemento decorativo, sino que actúa constantemente en el lugar ideal.

La presencia de vegetación modifica el entorno interior de distintas maneras . Las hojas, las texturas y los tonos verdes suavizan la sensación de frialdad típica del invierno, mientras que ciertas plantas ayudan a mantener niveles de humedad más estables. Esto genera ambientes menos secos y más agradables , especialmente en espacios donde el uso de calefacción suele resecar el aire.

Consejos para mantener la casa calentita en invierno

Consejos para mantener la casa calentita en invierno

Entre las especies más utilizadas para esta función aparecen variedades resistentes y de bajo mantenimiento, ideales para interiores.

- El potus se destaca por su crecimiento rápido y por adaptarse con facilidad a distintos ambientes.

- La sansevieria requiere poco riego y tolera bien los espacios cerrados.

- El helecho de Boston aporta volumen y funciona mejor en ambientes húmedos.

- La cinta resulta práctica para macetas colgantes o estantes elevados.

- El ficus elastica, con sus hojas grandes y brillantes, genera una sensación visual más acogedora.

Estas plantas no elevan la temperatura de forma directa, pero sí ayudan a construir una atmósfera más confortable dentro de la vivienda.

Cómo ubicarlas correctamente

Para aprovechar mejor sus características, conviene colocarlas en sectores con buena entrada de luz natural. Las ventanas son una ubicación favorable siempre que no existan corrientes constantes de aire frío.

También se recomienda mantenerlas alejadas de estufas, radiadores o calefactores, ya que el calor directo puede resecar las hojas y afectar su desarrollo. Durante el invierno, además, necesitan menos agua que en épocas cálidas, por lo que el riego debe ser moderado.

Cuidados básicos durante el invierno

El mantenimiento de estas especies no requiere grandes intervenciones, aunque sí ciertos cuidados regulares.

- Regar solo cuando el sustrato comience a secarse.

- Limpiar las hojas para evitar acumulación de polvo.

- Evitar cambios bruscos de temperatura.

- Mantener buena iluminación natural sin exposición extrema.