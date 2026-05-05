Se viene un "combo meteorológico" con alerta por Zonda, lluvias y nevadas en Mendoza: a qué zonas afectará

Mendoza deberán prepararse para una jornada de fuertes contrastes meteorológicos este miércoles 6 de mayo. Tras un inicio de semana tranquilo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre un escenario de inestabilidad que combinará calor, ráfagas de viento y un cierre con precipitaciones .

La jornada comenzará con nubosidad variable y un marcado ascenso de la temperatura. El fenómeno principal será la presencia de viento Zonda en toda la provincia, que elevará la máxima a los 29°C , mientras que la mínima se situará en los 9°C .

Se recomienda especial precaución ante la sequedad del ambiente y la posible reducción de visibilidad por polvo en suspensión.

Alerta amarilla por viento Zonda en toda la provincia de Mendoza, aunque en algunas zonas con ráfagas más fuertes.

Sin embargo, el escenario cambiará de forma abrupta al finalizar la tarde. El ingreso de un sistema frontal desde el sur provocará un marcado descenso térmico y precipitaciones hacia la noche en los sectores del llano.

En tanto, para la zona de Alta Montaña, el pronóstico indica nevadas en cordillera, situación que podría condicionar la transitabilidad en el corredor internacional hacia Chile.

Anticipo del jueves: el invierno se hará sentir

El jueves 7 de mayo marcará un quiebre definitivo en la semana. Se espera un día mayormente nublado con un marcado descenso de la temperatura y precipitaciones. La máxima apenas alcanzaría los 19°C, mientras que la mínima descendería hasta los 6°C. También rige alerta amarilla por vientos del sector sur acentuarán la sensación de frío durante todo el día.