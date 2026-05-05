5 de mayo de 2026 - 20:17

Se viene un "combo meteorológico" con alerta por Zonda, lluvias y nevadas en Mendoza: a qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 9°C en Mendoza. Cómo estarán los días siguientes.

Alerta por viento Zonda en toda la provincia de Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Alerta por viento Zonda en toda la provincia de Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza deberán prepararse para una jornada de fuertes contrastes meteorológicos este miércoles 6 de mayo. Tras un inicio de semana tranquilo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre un escenario de inestabilidad que combinará calor, ráfagas de viento y un cierre con precipitaciones.

Leé además

Zonda en Mendoza: cuándo baja y en qué zona.

Semana con alerta meteorológica: sube la temperatura y advierten por viento Zonda en Mendoza
Archivo / Los Andes

Vuelve la alerta por Zonda: habrá temperaturas "primaverales" hasta el miércoles

La jornada comenzará con nubosidad variable y un marcado ascenso de la temperatura. El fenómeno principal será la presencia de viento Zonda en toda la provincia, que elevará la máxima a los 29°C, mientras que la mínima se situará en los 9°C.

Se recomienda especial precaución ante la sequedad del ambiente y la posible reducción de visibilidad por polvo en suspensión.

mapa_alertas
Alerta amarilla por viento Zonda en toda la provincia de Mendoza, aunque en algunas zonas con ráfagas más fuertes.

Alerta amarilla por viento Zonda en toda la provincia de Mendoza, aunque en algunas zonas con ráfagas más fuertes.

Sin embargo, el escenario cambiará de forma abrupta al finalizar la tarde. El ingreso de un sistema frontal desde el sur provocará un marcado descenso térmico y precipitaciones hacia la noche en los sectores del llano.

En tanto, para la zona de Alta Montaña, el pronóstico indica nevadas en cordillera, situación que podría condicionar la transitabilidad en el corredor internacional hacia Chile.

Anticipo del jueves: el invierno se hará sentir

El jueves 7 de mayo marcará un quiebre definitivo en la semana. Se espera un día mayormente nublado con un marcado descenso de la temperatura y precipitaciones. La máxima apenas alcanzaría los 19°C, mientras que la mínima descendería hasta los 6°C. También rige alerta amarilla por vientos del sector sur acentuarán la sensación de frío durante todo el día.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se espera un lunes algo nublado y con leve acenso de la temperatura.

Pronóstico en Mendoza: lunes con heladas parciales matinales y viento Zonda en precordillera

San Carlos suma un nuevo hito a su propuesta para el turismo con el lanzamiento de Camino de Indias, un circuito diseñado para poner en valor la producción de plantas aromáticas de la región y la oferta de bodegas

Entre bodegas y campo: lanzan al turismo "Camino de Indias", el nuevo circuito de aromáticas en San Carlos

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 5 de mayo

Por Redacción
Las prepagas aumentaron 417% y 742.000 personas perdieron la cobertura médica 

Las prepagas aumentaron 417 % y 742.000 personas perdieron la cobertura médica desde que asumió Javier Milei

Por Redacción Sociedad