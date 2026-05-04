4 de mayo de 2026 - 07:38

Vuelve la alerta por Zonda: habrá temperaturas "primaverales" hasta el miércoles

El viento otra vez amenaza gran parte de la provincia de Mendoza. El jueves vendrán las lluvias por el ingreso de un sistema frontal.

Archivo / Los Andes

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Alerta amarilla por Zonda

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Defensa Civil
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El lunes arrancó en Mendoza muy frío, pero se espera una tarde templada por la presencia del viento Zonda en altura.

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Se espera un lunes algo nublado y con leve acenso de la temperatura.

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"Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones hacia la noche en cordillera", indica el pronóstico del tiempo para hoy emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas. Tras una mínima de 8°C, la máxima alcanzará los 22°C.

Alerta amarilla por Zonda
Alerta amarilla por Zonda

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Por su parte, Defensa Civil advirtió por "condiciones de viento oeste afectando toda la cordillera provincial", además de "probabilidad de viento Zonda en toda la precordillera, sur del Valle de Uco y Malargüe".

En cuanto al martes, el reporte meteorológico señala: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera". La mínima será de 10°C, mientras que la máxima llegará a los 24°C.

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Vuelven las alertas por viento Zonda

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El miércoles tendrá la presencia de viento Zonda aún más marcada, previo al ingreso de un sistema frontal.

"Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento Zonda, precipitaciones hacia la noche. Nevadas en cordillera", se anticipa en el pronóstico. La mínima será de 12°C, mientras que la máxima rondará los 29°C.

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