Turismo: Mendoza superó los 54.000 visitantes en el fin de semana largo

Más de 54.000 turistas visitaron Mendoza durante el fin de semana largo por el Día del Trabajador, entre el 1 y el 3 de mayo. El registro surge de los datos del Observatorio del Ente Mendoza Turismo.

La estadía promedio fue de 2,5 días , lo que reafirma al turismo como uno de los principales motores económicos de la provincia .

Las zonas más visitadas fueron el Gran Mendoza , Potrerillos, la Ruta 82 y las villas de San Rafael, que combinan naturaleza, servicios y una amplia oferta de actividades.

En el Gran Mendoza, eventos como la Maratón Internacional de Mendoza (MIM), con más de 11.000 corredores, y el encuentro musical Manso Baile , realizado en el Teatro Griego Frank Romero Day, impulsaron una fuerte afluencia de visitantes.

La presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa , destacó que el calendario de mayo, con dos fines de semana largos, suele generar una distribución de la demanda turística . Además, subrayó que el buen clima y la agenda de actividades favorecieron especialmente al área metropolitana.

Promociones y movimiento turístico

La funcionaria recordó que continúan vigentes hasta el 31 de mayo las promociones Mansas Promos, que incluyen beneficios como Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento, con descuentos en gastronomía, bodegas y hoteles.

A nivel nacional, según Aerolíneas Argentinas, Mendoza se ubicó entre los destinos más elegidos, junto a Córdoba, San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Neuquén, Ushuaia, El Calafate y San Miguel de Tucumán. Entre las opciones internacionales, se destacó Río de Janeiro.

Por su parte, datos de Despegar indicaron un aumento del 47% en las búsquedas de destinos nacionales, con Mendoza entre los más demandados.