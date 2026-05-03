3 de mayo de 2026 - 19:51

Turismo: Mendoza superó los 54.000 visitantes en el fin de semana largo

El fin de semana largo por el Día del Trabajador impulsó la actividad turística. Gran Mendoza y San Rafael fueron los destinos más elegidos.

Maratón Internacional de Mendoza (MIM).

Maratón Internacional de Mendoza (MIM).

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Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Más de 54.000 turistas visitaron Mendoza durante el fin de semana largo por el Día del Trabajador, entre el 1 y el 3 de mayo. El registro surge de los datos del Observatorio del Ente Mendoza Turismo.

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La estadía promedio fue de 2,5 días, lo que reafirma al turismo como uno de los principales motores económicos de la provincia.

Destinos más elegidos y eventos convocantes

Las zonas más visitadas fueron el Gran Mendoza, Potrerillos, la Ruta 82 y las villas de San Rafael, que combinan naturaleza, servicios y una amplia oferta de actividades.

En el Gran Mendoza, eventos como la Maratón Internacional de Mendoza (MIM), con más de 11.000 corredores, y el encuentro musical Manso Baile, realizado en el Teatro Griego Frank Romero Day, impulsaron una fuerte afluencia de visitantes.

La presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, destacó que el calendario de mayo, con dos fines de semana largos, suele generar una distribución de la demanda turística. Además, subrayó que el buen clima y la agenda de actividades favorecieron especialmente al área metropolitana.

Promociones y movimiento turístico

La funcionaria recordó que continúan vigentes hasta el 31 de mayo las promociones Mansas Promos, que incluyen beneficios como Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento, con descuentos en gastronomía, bodegas y hoteles.

A nivel nacional, según Aerolíneas Argentinas, Mendoza se ubicó entre los destinos más elegidos, junto a Córdoba, San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Neuquén, Ushuaia, El Calafate y San Miguel de Tucumán. Entre las opciones internacionales, se destacó Río de Janeiro.

Por su parte, datos de Despegar indicaron un aumento del 47% en las búsquedas de destinos nacionales, con Mendoza entre los más demandados.

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