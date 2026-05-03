El Día del Trabajador movilizó más de 1 millón de turistas: el gasto fue menor y las estadías más cortas

Luego de un merecido descanso en Argentina se confirmó que este fin de semana largo por el Día del Trabajador movilizó a 1.066.464 personas en todo el país y generó un gasto total de $235.008 millones , según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El reporte detalló que el cuarto fin de semana largo del año “mostró una desaceleración en la actividad turística”, indicando que “se viajó menos, con estadías más cortas (dos días en promedio) y un gasto real en baja”. En ese contexto, “predominaron las escapadas de cercanía”.

De esta manera, precisó que “en comparación con 2025, la cantidad de viajeros bajó un 8%, aunque hay que tener en cuenta que el año pasado el fin de semana tuvo cuatro días, lo que marca la incidencia de la duración del feriado en la decisión de viajar”.

En lo que va del año pasaron cuatro fines de semana largos , en los que viajaron 7.940.720 turistas y gastaron $2.282.083 millones. Frente a los mismos primeros cuatro fines de semana largos del 2025, la cantidad de turistas que viajaron creció un 8,1%.

En este sentido, el informe al que accedió Noticias Argentinas, agregó que la estadía promedio fue de dos noches , un 25,9% menor que en 2025. Sin embargo, contrastó que si se compara contra el mismo feriado de 2023, que al igual que éste fue de tres días, el crecimiento de turistas que se desplazaron por el país fue del 16%.

El gasto promedio diario por turista fue de $110.181, con una caída real del 1,6% frente al año anterior, “reflejo de un consumo más contenido y selectivo por parte de los viajeros”. Mientras que el gasto total real en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras fue un 32,9% menor al del año pasado.

Comportamiento turístico

Al analizar el comportamiento turístico, desde CAME señalaron que “la principal característica del fin de semana fue la fuerte segmentación territorial de la demanda: el movimiento no se distribuyó de manera homogénea, sino que se concentró en destinos con eventos puntuales, propuestas diferenciales o atractivos consolidados”.

Así, detallaron que “los destinos tradicionales concentraron buena parte del movimiento, aunque con niveles más moderados que en otros fines de semana largos. Ciudades como CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron su capacidad de atracción, apoyadas en su infraestructura, conectividad y oferta diversificada”.

Destinos que resaltaron con eventos

Asimismo, el reporte resaltó que “se destacaron destinos que traccionaron su demanda a partir de eventos específicos. Goya, con la Fiesta Nacional del Surubí; La Cumbre, con el Desafío del Río Pinto; Concordia, con el TC2000; y Yerba Buena, en Tucumán, mostraron niveles de ocupación elevados, concentrando el mayor dinamismo del fin de semana”.

Además, señaló que “hubo mayor protagonismo de destinos intermedios que captaron movimiento a partir de agendas locales. Fueron los casos de San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero en la provincia de Buenos Aires o Villa Yacanto, Villa del Dique y San Lorenzo en Córdoba, impulsadas por propuestas gastronómicas, ferias y eventos culturales bien locales”.

Boom de los modos de pago digitales

El informe también destacó que “Aerolíneas Argentinas transportó más de 158.000 pasajeros en cuatro días, con una ocupación promedio del 82% y picos superiores al 90% en vuelos de cabotaje”, indicando que “los mayores flujos se concentraron entre jueves y viernes, con más de 34.000 pasajeros diarios”.

Al mismo tiempo, reveló que “el fin de semana largo marcó un nuevo récord en el uso de medios de pago digitales”, puntualizando que “las promociones bancarias y los reintegros con apps como MODO BNA+, Mercado Pago y Cuenta DNI volvieron a ser determinantes en la decisión de gasto, con descuentos del 20% en gastronomía y 6 a 12 cuotas sin interés en alojamientos y combustible”.

De cara al invierno, desde CAME adelantaron que “destinos de la Patagonia comenzaron a mostrar señales alentadoras para los próximos meses”, señalando que “Bariloche prevé un incremento cercano al 15% en la llegada de turistas brasileños para la temporada invernal, consolidando el peso del mercado internacional en destinos de nieve y anticipando una buena performance para el invierno”.