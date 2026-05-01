Día del trabajador: 7 de cada 10 argentinos perdió oportunidades de empleo por falta de habilidades

En el marco del Día del Trabajador , un relevamiento de la consultora Randstad puso de manifiesto una contradicción alarmante en el mercado laboral argentino: mientras el 89% de los trabajadores se considera "empleable" , el 70% admite haber perdido oportunidades concretas por no contar con los conocimientos o habilidades requeridas .

Esta brecha de capacidades se profundiza en un contexto marcado por la digitalización acelerada y el avance de la inteligencia artificial . Según los expertos, la vida útil de las competencias laborales se ha acortado drásticamente, obligando a los trabajadores a adoptar un paradigma de aprendizaje continuo para no quedar obsoletos.

Las principales barreras para conseguir empleo

Al indagar sobre los motivos que dificultan el acceso a un puesto, los argentinos identificaron la falta de experiencia específica como el principal obstáculo (38%). Le siguen de cerca el factor de la edad (26%) y los constantes cambios en el mercado laboral (16%), mientras que la falta de actualización en herramientas digitales impacta en un 11% de los casos.

La situación en la región muestra matices distintos. Por ejemplo, en Chile, más de la mitad de los encuestados (52%) considera que su edad es la mayor traba para ser contratado, una cifra muy superior a la registrada en Argentina.

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Deuda pendiente: la capacitación en las empresas

El informe también arroja luz sobre la escasa formación que brindan los empleadores. En Argentina, apenas el 13% de los trabajadores afirma recibir capacitación constante por parte de su empresa. En la vereda opuesta, un rotundo 45% asegura que nunca recibe instancias de formación en su lugar de trabajo.

Ante esta carencia corporativa, surge la proactividad individual: el 76% de los trabajadores locales aseguró que estaría dispuesto a capacitarse por su cuenta si su puesto lo requiriera, demostrando una mayor inclinación hacia la autogestión que sus pares de Uruguay y Chile.

"La formación constante y el reskilling empiezan a percibirse como factores críticos para la empleabilidad", señaló Andrea Avila, CEO de Randstad para la región, destacando que las oportunidades de crecimiento son hoy un factor determinante para que el talento elija —o permanezca— en una organización.