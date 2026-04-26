Planazos en Mendoza por el Día del Trabajador: actividades culturales, opciones gastronómicas y artísticas

Con la llegada del Día del Trabajador , Mendoza empieza a desplegar una agenda que va más allá del descanso. En los días previos, surgen propuestas que invitan a salir, aprender y conectarse con distintas expresiones culturales, tecnológicas y sociales. Lo interesante es que estas actividades son abiertas a todo el público.

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La iniciativa invita a descubrir vinos insignia en un entorno accesible y al aire libre, reforzando el vínculo entre la comunidad y una de las industrias más representativas de la provincia.

La propuesta, impulsada por la Subsecretaría de Capacitación y Empleo junto a Nómade Maker y con apoyo de la Dirección General de Escuelas , busca acercar a los jóvenes al mundo STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática) y a la cultura maker.

Tras una edición 2025 con alta convocatoria (más de 1.900 estudiantes en Mendoza y 1100 en San Rafael), el evento se consolida como un espacio clave para debatir sobre empleabilidad, innovación y nuevas habilidades. Además, las instituciones educativas están habilitadas a participar activamente, integrando esta experiencia como parte de la formación.

eventos día del trabajo Las opciones permiten armar un plan diferente sin necesidad de grandes gastos. WEB

Opciones alternativas y experiencias diferentes para el fin de semana largo

La agenda también incluye propuestas más específicas para quienes buscan experiencias fuera de lo convencional. Entre ellas aparece la Fiesta Gótica Vol. 29, que se realizará entre el sábado 2 y domingo 3 de mayo, de 23:00 a 5:00, en La Reserva (Mendoza).

Este evento reúne distintos géneros góticos y alternativos en una noche pensada para bailar y conectar con una escena cultural.

eventos día del trabajo WEB

Para quienes prefieren una experiencia más introspectiva o formativa, también hay opciones online. El domingo 3 de mayo se llevará a cabo la masterclass gratuita “Leadership For Lightworkers: 1000x Your Impact”, (Liderazgo para Trabajadores de la Luz: Multiplica por 1000 tu impacto) de 14:00 a 15:30.

La propuesta aborda el liderazgo desde una perspectiva espiritual, tomando como referencia figuras históricas como Gandhi, la Madre Teresa y Martin Luther King Jr. El enfoque apunta a reflexionar sobre el rol de los valores en contextos de cambio acelerado, una temática que también dialoga con el concepto de trabajo en un sentido más amplio.

A la espera de eventos municipales y más allá del descanso, estos días se presentan como una oportunidad para explorar nuevas experiencias, aprender y conectarse con otros espacios. Una forma distinta de celebrar el trabajo, desde múltiples miradas.