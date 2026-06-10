Los 7 fines de semana largos que quedan en 2026: cuándo cae cada feriado

El próximo feriado nacional en Argentina será en honor al general Don Martín Miguel de Güemes , cuyo paso a la inmortalidad se conmemora el 17 de junio. Como en 2026 esa fecha caerá un miércoles, el Gobierno nacional decidió que se trasladara al lunes 15, generando un fin de semana largo de tres días.

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Por Ignacio de la Rosa

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Para aquellos que observan con frecuencia el calendario y buscan cuándo hacer una escapada turística, la buena noticia es que restan varios fines de semana largos, tanto de tres como de cuatro días.

A continuación, los repasamos en detalle:

Del sábado 13 al lunes 15 de junio (el lunes es el feriado trasladado por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, original del 17)

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto (el lunes es feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín)

Del sábado 10 al lunes 12 de octubre (el lunes es feriado por el Día de la Raza)

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre (se traslada del viernes 20 el Día de la Soberanía Nacional)

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre (Navidad)

Fines de semana extralargos que quedan en 2026 (cuatro días)

Del jueves 9 al domingo 12 de julio (jueves 9 es feriado por el Día de la Independencia más día no laborable turístico del viernes 10)

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre (lunes es día no laborable y el martes 8 es el feriado de la Inmaculada Concepción)

Aeropuerto El Plumerillo (Mendoza) Aeropuerto El Plumerillo (Mendoza) Daniel Caballero / Los Andes

Feriados inamovibles que quedan en 2026

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (Día de la Bandera)

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables que quedan en 2026

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (en realidad, la fecha se conmemora el 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (se considera un feriado trasladable, pero no se modificará la fecha este año)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecerá sin modificaciones al caer también un lunes)

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo)

Días no laborables turísticos que quedan en 2026

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

mendoza turismo Turismo en Mendoza

Por qué es feriado el 17 de junio y se traslada al lunes 15

Considerado el máximo prócer de Salta, Martín Miguel de Güemes (1785-1821) fue una figura fundamental para la independencia argentina, desempeñando un rol estratégico insustituible como defensor de la frontera norte frente a las sucesivas invasiones realistas.

Quién fue Martín Miguel de Güemes y por qué hoy es feriado Martín Miguel de Güemes, el gran prócer de Salta honrado cada 17 de junio

Al mando de sus "Gauchos de Salta", una milicia popular y altamente móvil que empleaba tácticas de guerra de guerrillas conocidas como la "Guerra Gaucha", logró contener el avance español desde el Alto Perú, impidiendo que las tropas realistas avanzaran hacia el corazón de las Provincias Unidas.

Su importancia trasciende lo puramente militar, ya que su liderazgo consolidó la soberanía en la región y permitió que el Ejército del Norte pudiera reorganizarse.

La resistencia de Güemes fue un pilar indispensable para el éxito del Plan Continental del General José de San Martín; al desgastar constantemente al enemigo en su propio territorio, creó el escudo necesario para que la campaña libertadora hacia Chile y Perú pudiera concretarse con éxito, asegurando así la integridad territorial de la joven nación.