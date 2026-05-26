Nuevo feriado y fin de semana largo en junio: las fechas trasladables e inamovibles a tener en cuenta

Después del feriado por la Revolución de Mayo, falta muy poco para otro fin de semana largo en Argentina.

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Por Ignacio de la Rosa

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El próximo festivo será en honor al General Martín Miguel de Güemes , cuyo paso a la inmortalidad se conmemora el 17 de junio. Como en 2026 esa fecha caerá un miércoles, el Gobierno nacional decidió que se traslade al lunes 15, generando un finde largo de tres días.

Así quedará el único fin de semana largo de junio:

Sábado 13 de junio

Domingo 14 de junio

Lunes 15 de junio (feriado por Güemes, trasladado del miércoles 17)

Este año no habrá fin de semana largo en el Día de la Bandera (20 de junio), ya que es de carácter inamovible y justo cae sábado.

Quién fue Martín Miguel de Güemes y por qué hoy es feriado Feriado del 17 que se traslada al lunes 15 de junio: paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes

Considerado el máximo prócer de Salta, Martín Miguel de Güemes (1785-1821) fue una figura fundamental para la independencia argentina, desempeñando un rol estratégico insustituible como defensor de la frontera norte frente a las sucesivas invasiones realistas.

Al mando de sus "Gauchos de Salta", una milicia popular y altamente móvil que empleaba tácticas de guerra de guerrillas conocidas como la "Guerra Gaucha", logró contener el avance español desde el Alto Perú, impidiendo que las tropas realistas avanzaran hacia el corazón de las Provincias Unidas.

Su importancia trasciende lo puramente militar, ya que su liderazgo consolidó la soberanía en la región y permitió que el Ejército del Norte pudiera reorganizarse.

La resistencia de Güemes fue un pilar indispensable para el éxito del Plan Continental del General José de San Martín; al desgastar constantemente al enemigo en su propio territorio, creó el escudo necesario para que la campaña libertadora hacia Chile y Perú pudiera concretarse con éxito, asegurando así la integridad territorial de la joven nación.

Feriados inamovibles del 2026

Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (Día de la Bandera)

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables del 2026

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (en realidad, la fecha se conmemora el 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (se considera un feriado trasladable, pero no se modificará la fecha este año)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecerá sin modificaciones al caer también un lunes)

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo)

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Días no laborables turísticos del 2026

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Fines de semana largo en 2026 (tres días)

Del viernes 1° al domingo 3 de mayo (feriado del Día del Trabajador es el viernes)

Del sábado 23 al lunes 25 de mayo (feriado por la Revolución de Mayo)

Del sábado 13 al lunes 15 de junio (el lunes es el feriado trasladado por Güemes, original del 17)

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto (el lunes es feriado por San Martín)

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre (se traslada del viernes 20 el Día de la Soberanía Nacional)

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre (Navidad)