25 de mayo de 2026 - 23:45

Neuquén: una discusión entre una clienta y una cajera terminó en una brutal pelea

El episodio ocurrió en un almacén de barrio de Neuquén, donde una clienta fue a reclamar por una supuesta mala atención y terminó enfrentándose físicamente con una empleada.

Una mujer fue a reclamar a un comercio y terminó protagonizando una violenta pelea.

Una mujer fue a reclamar a un comercio y terminó protagonizando una violenta pelea.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una fuerte pelea entre una clienta y una empleada de un comercio quedó registrada por cámaras de seguridad y generó gran repercusión en redes sociales en las últimas horas. El episodio ocurrió en un almacén de barrio de Neuquén y se desató a partir de un reclamo por una supuesta mala atención.

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Según se pudo observar en las imágenes, la mujer ingresó al local para cuestionar el trato que, de acuerdo con su versión, había recibido una familiar durante una visita anterior al negocio. Lo que comenzó como una discusión verbal rápidamente escaló hasta transformarse en una pelea física dentro del comercio.

La pelea comenzó tras una discusión entre la clienta y la cajera

En el video se observa que ambas mujeres intercambiaron insultos durante varios segundos frente a otros clientes que se encontraban en el lugar. Cuando parecía que la situación terminaba y la clienta se retiraba del comercio, una frase pronunciada por la cajera provocó que la mujer regresara de manera abrupta.

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En ese momento, la clienta lanzó los productos que había comprado contra la empleada y comenzó una agresión física que incluyó golpes, empujones y tirones de pelo. Las imágenes muestran cómo las dos mujeres continuaron forcejeando dentro del local mientras varias personas intentaban intervenir para detener la pelea.

Un joven que realizaba compras intentó separarlas en un primer momento, aunque no logró controlar la situación. Minutos después, otras dos personas ingresaron al comercio y consiguieron apartarlas.

Durante el enfrentamiento, distintos objetos terminaron en el piso, incluida la caja registradora del negocio. El video comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales como Instagram y otras redes sociales, donde generó cientos de comentarios y reacciones.

Hasta el momento no trascendieron denuncias formales ni se reportaron personas con heridas de gravedad tras el incidente.

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