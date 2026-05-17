La expansión de Vaca Muerta demandará 40.000 trabajadores hasta 2030

El crecimiento de Vaca Muerta y el avance de la explotación de hidrocarburos no convencionales abrieron una fuerte expectativa laboral en la cuenca neuquina. De acuerdo con estimaciones vinculadas al sector energético, durante los próximos cuatro años se requerirán alrededor de 40.000 nuevos trabajadores para sostener el ritmo de inversiones, obras de infraestructura y exportaciones.

LLL Oil: cómo es el ambicioso plan de YPF para convertir a Vaca Muerta en una potencia exportadora

Cornejo se jactó de "contracultural" al hablar de compre mendocino y celebró el RIGI del proyecto minero PSJ

Según trascendió, la demanda abarcará desde perfiles operativos hasta puestos técnicos y administrativos , en un contexto en el que la formación de personal especializado se volvió clave para acompañar la expansión de la actividad petrolera.

De acuerdo al reporte de la Agencia Noticias Argentinas, entre los puestos con mayor demanda aparecen mecánicos, electricistas, electromecánicos, químicos especializados, operarios de plantas, maquinistas y choferes con licencia profesional para transporte de carga pesada.

Además, el sector también necesitará incorporar ingenieros en petróleo, geólogos, especialistas en automatización, profesionales en medio ambiente y expertos en seguridad e higiene .

A su vez, el crecimiento de los campamentos y centros urbanos vinculados a la actividad hidrocarburífera generará vacantes en áreas de logística, compras, hotelería, mantenimiento y catering .

Capacitaciones gratuitas y becas

Frente al incremento de la demanda laboral, el Gobierno de Neuquén, junto con sindicatos y empresas petroleras, comenzó a impulsar programas de capacitación acelerada, con cursos gratuitos y becas orientadas a formar personal para la industria.

Las iniciativas apuntan a cubrir rápidamente las necesidades del mercado laboral y facilitar la inserción de trabajadores en uno de los sectores con mayor proyección económica del país.

Cuánto se gana en Vaca Muerta

Los salarios dentro de la cuenca neuquina se mantienen entre los más elevados del mercado laboral argentino debido a la complejidad de las tareas y a los esquemas de trabajo rotativos. Actualmente, los ingresos más bajos rondan los $2.900.000 mensuales, mientras que los perfiles con mayor experiencia o funciones críticas en pozo pueden alcanzar hasta $7.000.000 netos por mes.

Además, el sector petrolero cuenta con adicionales específicos, entre ellos la Asignación Permanente Vaca Muerta y sumas no remunerativas vinculadas al trabajo en zona.