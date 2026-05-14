Horacio Marín inauguró El Quemado, el mayor parque solar del país, y aseguró que YPF evalúa más RIGI para Vaca Muerta

El Parque Solar El Quemado fue inaugurado este jueves en Las Heras, Mendoza , y se convirtió en el primer proyecto aprobado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) . El emprendimiento fue desarrollado por YPF Luz junto a EMESA y contó con la presencia del CEO y presidente de YPF, Horacio Marín , el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el gobernador Alfredo Cornejo.

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Ubicado a 53 kilómetros de la capital mendocina y a 13 kilómetros de Jocolí, el parque cuenta con una potencia instalada de 305 MW y más de 518 mil paneles solares bifaciales . Según informó YPF Luz, permitirá evitar la emisión de más de 385.915 toneladas de CO2 por año y abastecerá energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

El Parque Solar El Quemado fue desarrollado por YPF Luz junto a EMESA en una zona estratégica de Las Heras por su radiación solar.

Durante el acto de inauguración del Parque Solar El Quemado , Horacio Marín destacó la velocidad de ejecución del proyecto y el crecimiento de YPF en el sector de energías renovables.

“Me levanto orgulloso de trabajar en YPF. Esto es una muestra de la capacidad de ejecución que tenemos en la compañía. Hemos hecho el parque más grande de Argentina en un año”, afirmó el presidente de la petrolera frente a funcionarios nacionales y provinciales.

Marín también remarcó el lugar que ocupa hoy la empresa en el mercado energético argentino. “Hoy cumplimos el primer giga de generación de renovables, somos el segundo generador renovable en Argentina”, expresó durante su discurso en Las Heras.

El Quemado mendoza las heras (3) La obra aportará energía al Sistema Argentino de Interconexión y evitará más de 385 mil toneladas de CO2 por año.

Además, vinculó el desarrollo energético con las proyecciones económicas del país y sostuvo: “Todos los que trabajamos en YPF estamos orgullosos de contribuir para que la Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares”.

YPF confirmó nuevos pozos en Vaca Muerta mendocina tras inaugurar el primer proyecto RIGI

En una breve conferencia de prensa posterior a la inauguración, Horacio Marín volvió a poner el foco en la dimensión del proyecto inaugurado en Mendoza y en el rol de YPF dentro del esquema del RIGI.

“Es el parque solar más grande de la Argentina, es el primer RIGI, muestra la polenta que tiene y la capacidad de ejecución que tenemos en YPF hoy”, aseguró. Luego reforzó: “Lo que decimos lo hacemos, lo hacemos en tiempo y forma”.

Consultado sobre los próximos proyectos en la provincia, el presidente de YPF confirmó nuevas perforaciones en Vaca Muerta mendocina y detalló el plan exploratorio de la compañía. “Vamos a hacer cinco pozos. Este año estamos programando tres pozos y vamos a explorar tres diferentes horizontes”, explicó Marín .

También señaló que los primeros resultados obtenidos fueron positivos y anticipó posibles nuevas inversiones. “Los dos primeros pozos dieron un buen resultado, pero vamos a ver si podemos desarrollar, y en ese caso aumentaremos los RIGIs”, indicó.