La inflación de abril desaceleró: registró una suba de 2,6% en el país y acumuló 32,4% en doce meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) dio a conocer la inflación registrada en abril que fue de 2,6% en todo el país. Así, la cifra muestra una desaceleración respecto de marzo, aunque sigue ubicándose en una zona elevada.

Crecimiento del 3%, inflación cerca del 30% y un programa que debe demostrar que puede llegar a todos

La inflación de abril en Mendoza fue del 2,3%, levemente por debajo del 2,6% nacional

En total, los precio registraron un alza de 32,4% en los últimos 12 meses y 12,3% en lo que va del año.

Recordemos que la inflación de marzo fue del 3,4%, así que en el primer trimestre de 2026 llevaba acumulado un 9,4% sin contar abril.

En abril, la mayor suba se produjo en Transporte con un aumento de 4,4%, seguido por Educación 4,2% y Comunicación con 4,1%. Esto marca una pequeña variación respecto de marzo, cuando la división con mayor aumento fue Educación, con 12,1%. Si bien la suba suele darse por el fenómeno de estacionalidad, el alza que marcó el rubro fue mucho mayor que la media.

Las proyecciones del mercado

Los datos previos publicados en los últimos días reforzaban la expectativa de una baja en el índice nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación de abril fue de 2,5%, por debajo del 3% de marzo. El IPC porteño acumuló 11,6% en los primeros cuatro meses del año y 32,4% interanual, según el Instituto de Estadística y Censos de CABA.

Distintas consultoras confirmaron la desaceleración, por lo que el IPC del cuarto mes iba a quebrar la tendencia alcista luego de diez meses consecutivos. El último mes con un retroceso fue mayo del 2025, cuando registró 1,5%.

El informe de EcoGo proyectaba una inflación del 2,5% para el cuarto mes. En la práctica, esto significaba una desaceleración mensual de 0,9 puntos porcentuales (p.p.).

Entre los componentes que más apretaron al índice destacaron los estacionales (2,7%), donde las frutas y el rubro indumentaria traccionaron al alza con una variación de 4,9% y 4% respectivamente.

LCG marcaba que la inflación de alimentos en la última semana de abril fue de 1,3%, con lo cual el promedio de las últimas cuatro semanas ubicó el aumento de los bienes básicos en 1,7%.