La inflación en CABA desaceleró y fue del 2,5% en abril: qué se espera a nivel nacional

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró una suba del 2,5% en abril , lo que representa una desaceleración frente al 3% alcanzado en el mes de marzo.

Con este nuevo dato, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA) acumuló un incremento del 11,6% en el primer cuatrimestre de 2026 y una variación interanual del 32,4% .

A nivel nacional, existe una gran expectativa por el informe que el INDEC difundirá este jueves. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central, los analistas proyectan que la inflación nacional de abril se ubicará en torno al 2,6% .

De cumplirse este pronóstico, se trataría de la primera desaceleración del índice nacional en casi un año, aunque la cifra todavía se mantiene por encima del objetivo inferior al 2% que busca el gobierno de Javier Milei .

El informe del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA) destacó que el rubro Transporte fue el que más impactó en el índice general, con un aumento del 5,4% .

Este incremento se debió principalmente a las actualizaciones en los precios de los combustibles (que subieron un 8,3% en el segmento de uso personal) y a las alzas en los pasajes aéreos, que treparon un 14,5% mensual.

Otras divisiones con incidencia relevante fueron Información y comunicación con una suba del 3,4%, Vivienda, agua, electricidad y gas avanzó un 2,2%, Salud tuvo un alza del 2,5% y Alimentos y bebidas no alcohólicas fue uno de los rubros que menos subió, con un 1,4%.

Finalmente, el reporte detalló que los precios regulados lideraron las variaciones por categoría con un 3,3%, afectados por los servicios públicos y seguros médicos. Por su parte, la inflación núcleo (Resto IPCBA) promedió un 2,3% mensual.