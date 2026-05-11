"Mujeres que Inspiran": el Ministerio de Producción impulsó redes y capacitaciones

El Ministerio de Producción participó del evento “Mujeres que Inspiran” , una jornada organizada por Sofía Aballay y Aldana Cano para fortalecer empresas jóvenes liderados por mujeres a través de capacitaciones, herramientas de gestión y espacios de vinculación.

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La actividad se realizó en el Hotel Tótem Boulevard, en San Martín, y reunió a emprendedoras y especialistas de distintas áreas. Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a productividad, estrategias para negocios, claridad financiera y gestión del tiempo. Además, se impulsó la creación de redes entre emprendedoras para potenciar proyectos y generar nuevas oportunidades de desarrollo en Mendoza.

La directora de Emprendedores y Cooperativas, Andrea Nallim , representó al Ministerio de Producción durante el evento y resaltó la importancia de acompañar a quienes inician un proyecto propio. En ese marco, sostuvo: “Emprender implica animarse a tomar decisiones. No se trata de un riesgo impulsivo, sino de creer en una idea, dar el paso y trabajar para que salga bien” .

La funcionaria también explicó el trabajo que se realiza desde el área para fortalecer el ecosistema emprendedor de Mendoza y brindar herramientas concretas a quienes buscan hacer crecer sus proyectos. “ Desde la Dirección trabajamos con capacitación, mentorías, vinculación y programas que potencian la escalabilidad de los proyectos, fortaleciendo el ecosistema emprendedor de Mendoza ”, afirmó Andrea Nallim.

El evento reunió a mujeres emprendedoras y disertantes de diferentes sectores, con el objetivo de compartir experiencias y generar espacios de aprendizaje aplicables al desarrollo de negocios. La propuesta estuvo enfocada en brindar herramientas prácticas que permitan mejorar la organización, la planificación y la toma de decisiones dentro de cada empresa.

Las herramientas y redes que buscan fortalecer a las emprendedoras mendocinas

Uno de los ejes centrales de “Mujeres que Inspiran” fue la generación de vínculos entre emprendedoras de distintos rubros. La iniciativa apuntó a crear espacios de intercambio para compartir experiencias, ampliar contactos y acceder a nuevas oportunidades de crecimiento profesional y comercial.

Nallim en Mujeres que Inspiran (3)

Además de las exposiciones, las participantes pudieron acceder a contenidos relacionados con productividad, administración del tiempo y estrategias aplicables a negocios en expansión. Desde el Ministerio de Producción remarcaron la importancia de sostener este tipo de encuentros para acompañar el desarrollo de empresas jóvenes y fortalecer el entramado emprendedor de Mendoza.

La jornada también permitió visibilizar el rol de las mujeres dentro del ecosistema productivo provincial, impulsando herramientas de formación y acompañamiento para quienes buscan consolidar sus proyectos y ampliar su alcance en el mercado local.