"Mujeres que Inspiran": el Ministerio de Producción impulsó redes y capacitaciones

El Ministerio de Producción participó del evento “Mujeres que Inspiran”, una jornada organizada por Sofía Aballay y Aldana Cano para fortalecer empresas jóvenes liderados por mujeres a través de capacitaciones, herramientas de gestión y espacios de vinculación.
La actividad se realizó en el Hotel Tótem Boulevard, en San Martín, y reunió a emprendedoras y especialistas de distintas áreas. Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a productividad, estrategias para negocios, claridad financiera y gestión del tiempo. Además, se impulsó la creación de redes entre emprendedoras para potenciar proyectos y generar nuevas oportunidades de desarrollo en Mendoza.
Qué destacó el Ministerio de Producción en el evento “Mujeres que Inspiran”
La directora de Emprendedores y Cooperativas, Andrea Nallim, representó al Ministerio de Producción durante el evento y resaltó la importancia de acompañar a quienes inician un proyecto propio. En ese marco, sostuvo: “Emprender implica animarse a tomar decisiones. No se trata de un riesgo impulsivo, sino de creer en una idea, dar el paso y trabajar para que salga bien”.
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Andrea Nallim participó en representación del Ministerio de Producción durante la jornada.
La funcionaria también explicó el trabajo que se realiza desde el área para fortalecer el ecosistema emprendedor de Mendoza y brindar herramientas concretas a quienes buscan hacer crecer sus proyectos. “Desde la Dirección trabajamos con capacitación, mentorías, vinculación y programas que potencian la escalabilidad de los proyectos, fortaleciendo el ecosistema emprendedor de Mendoza”, afirmó Andrea Nallim.
El evento reunió a mujeres emprendedoras y disertantes de diferentes sectores, con el objetivo de compartir experiencias y generar espacios de aprendizaje aplicables al desarrollo de negocios. La propuesta estuvo enfocada en brindar herramientas prácticas que permitan mejorar la organización, la planificación y la toma de decisiones dentro de cada empresa.
Las herramientas y redes que buscan fortalecer a las emprendedoras mendocinas
Uno de los ejes centrales de “Mujeres que Inspiran” fue la generación de vínculos entre emprendedoras de distintos rubros. La iniciativa apuntó a crear espacios de intercambio para compartir experiencias, ampliar contactos y acceder a nuevas oportunidades de crecimiento profesional y comercial.
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Además de las exposiciones, las participantes pudieron acceder a contenidos relacionados con productividad, administración del tiempo y estrategias aplicables a negocios en expansión. Desde el Ministerio de Producción remarcaron la importancia de sostener este tipo de encuentros para acompañar el desarrollo de empresas jóvenes y fortalecer el entramado emprendedor de Mendoza.
La jornada también permitió visibilizar el rol de las mujeres dentro del ecosistema productivo provincial, impulsando herramientas de formación y acompañamiento para quienes buscan consolidar sus proyectos y ampliar su alcance en el mercado local.