Expo San Juan Minera: el Encuentro de mujeres de la Industria reunió a referentes de todo el país

Enviada especial. En el marco de la Expo San Juan Minera 2026 , el Teatro Municipal de San Juan fue escenario de una jornada dedicada al liderazgo femenino , la sostenibilidad y la construcción de redes dentro de la minería y la industria argentina. El encuentro reunió a empresarias, funcionarias, especialistas y representantes de organizaciones nacionales e internacionales que debatieron sobre inclusión, desarrollo productivo y participación de las mujeres en espacios estratégicos.

La Expo San Juan Minera también sirvió de base para el peronismo federal: hubo reunión de intendentes

Jimena Latorre anunció en la Expo San Juan Minera que Mendoza trabaja en su propia Ley de Glaciares

La actividad, organizada por la UIAJM, la UIA, WIM y Panorama Minero , debió ser reprogramada tras el fuerte viento Zonda que afectó a la provincia. A pesar de las complicaciones climáticas, el evento logró realizarse con una amplia convocatoria y puso el foco en el crecimiento del rol femenino dentro de sectores históricamente masculinizados.

Durante la apertura, la intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, destacó el trabajo conjunto que permitió sostener la actividad y garantizar el desarrollo del encuentro pese al contexto climático. Además, remarcó la importancia de que la provincia continúe posicionándose como uno de los principales polos mineros del país.

“San Juan siempre les va a dar la bienvenida para todo aquel visitante que quiera venir a desarrollar y emprender su sueño” , expresó la intendenta frente a referentes empresariales, dirigentes y representantes institucionales.

Laciar también sostuvo que la minería debe avanzar de la mano del desarrollo sustentable y valoró el papel que actualmente ocupan las mujeres dentro del sector productivo. “Más que ocupar un lugar, es llevar adelante desafíos”, afirmó durante su discurso.

Laura Hernández pidió más mujeres en espacios de decisión

La presidenta de WIM Argentina, Laura Hernández, celebró la convocatoria del encuentro y destacó el crecimiento que tuvo la participación femenina dentro de la minería en los últimos años. Según señaló, actualmente existe una mayor presencia de mujeres en distintos sectores de la industria, aunque todavía persisten desafíos vinculados al acceso a puestos jerárquicos.

“Lo que realmente nos va a hacer transformar es que haya más mujeres tomando decisiones”, sostuvo Hernández durante su exposición. Además, remarcó que el porcentaje de participación femenina en minería creció considerablemente desde 2020 y aseguró que el objetivo ahora es consolidar políticas y herramientas que permitan sostener ese avance dentro de toda la cadena productiva.

Encuentro de mujeres expo san juan minera (5)

Panel: diversidad y propósito en el Encuentro de Mujeres en la Industria

La jornada incluyó un panel integrado por Laura Faria, Marina Arias, Giselle Petraglia e Irini Wentinck, quienes abordaron temas vinculados al liderazgo femenino, la sustentabilidad y la construcción de redes colaborativas dentro de la industria.

Encuentro de mujeres expo san juan minera (4)

Laura Faria: “El liderazgo y el networking aceleran el talento femenino”

Durante el primer panel del encuentro, Laura Faria, presidenta de Voces Vitales Cono Sur y fundadora de Include-u, habló sobre la necesidad de impulsar programas de capacitación y mentoría para fortalecer el crecimiento de las mujeres dentro de industrias históricamente masculinizadas como minería, energía y petróleo.

La especialista explicó que muchas profesionales ya cuentan con formación técnica y experiencia, pero todavía enfrentan dificultades para acceder a puestos jerárquicos o espacios de decisión. En ese sentido, remarcó la importancia de trabajar sobre habilidades vinculadas al liderazgo y la construcción de redes profesionales.

“Estamos convencidas de que, a través del liderazgo, el mentoring y el networking, podemos generar un acelerador de talentos”, sostuvo Faria. Además, advirtió que la falta de mujeres en posiciones de conducción limita la aparición de nuevos modelos de referencia para las generaciones más jóvenes.

Marina Arias: “Las empresas tienen que incorporar el impacto social y ambiental”

La directora ejecutiva de Sistema B Argentina, Marina Arias, centró su exposición en el rol que cumplen las empresas dentro de los procesos de transformación social y sustentabilidad. Durante el panel, explicó que actualmente muchas organizaciones están avanzando hacia modelos de gestión donde el impacto ambiental y social forma parte central de las decisiones empresariales.

“La gran innovación es incorporar dentro de mi negocio el impacto social y ambiental”, afirmó Arias al explicar el funcionamiento de las empresas B y la necesidad de construir modelos económicos más sostenibles.

La especialista también sostuvo que las transformaciones requieren compromiso colectivo y aseguró que las empresas tienen capacidad para impulsar cambios reales dentro de las comunidades donde operan.

Giselle Petraglia destacó la formación de mujeres para puestos de liderazgo

La directora de Fundación FLOR, Giselle Petraglia, explicó el trabajo que realiza la organización para fortalecer el liderazgo femenino y acompañar a mujeres que buscan crecer profesionalmente dentro de empresas e instituciones.

Durante su intervención, destacó especialmente el programa “Mujeres en Decisión”, una iniciativa que ya alcanzó a más de mil mujeres en Argentina y otros países de la región. Según señaló, estos espacios permiten generar herramientas concretas para potenciar carreras profesionales y construir redes de acompañamiento.

“Muchos de nuestros programas están orientados a mujeres que buscan fortalecer su liderazgo y ampliar sus oportunidades”, expresó Petraglia durante el encuentro.

Irini Wentinck: “Las redes son la mayor herramienta de transformación”

La empresaria y fundadora de Red MIA, Irini Wentinck, puso el foco en la importancia de construir redes entre mujeres de distintos sectores industriales y productivos para generar cambios dentro de las organizaciones.

Durante su exposición, recordó cómo distintas referentes comenzaron a conectarse entre provincias y sectores para compartir experiencias y trabajar en estrategias de inclusión y crecimiento profesional.

“Las redes son justamente la mayor herramienta de transformación”, aseguró Wentinck. Además, destacó la necesidad de seguir impulsando espacios para que más mujeres técnicas, ingenieras y profesionales puedan incorporarse a la cadena de valor minera e industrial.

El segundo panel abordó sostenibilidad y alianzas globales

El evento continuó con el panel “Comunicación, Sostenibilidad y Alianzas Globales”, orientado a debatir sobre el impacto de las alianzas estratégicas dentro del sector productivo y empresarial.

“El liderazgo sin comunicación no llega a ningún lado, y la sostenibilidad sin alianzas tampoco”, señalaron durante la presentación del espacio. El panel contó con la participación de Flavio Fuertes, director ejecutivo del Pacto Global de Naciones Unidas en Argentina; Patricia Malnati, presidenta de JOMSALVA; y Natalia Lecca, especialista en sostenibilidad y gestión ambiental con experiencia en organismos públicos e internacionales.