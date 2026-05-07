Mesa Federal Minera: Martín Rappallini destacó la integración entre minería e industria en la Expo San Juan

Enviada especial a San Juan. El presidente de la UIA, Martín Rappallini , participó este jueves del lanzamiento de la Mesa Federal Minera , el nuevo espacio impulsado por el Gobierno nacional junto a provincias y empresarios para promover inversiones en minería e industria.

Día de la Minería en la Expo de San Juan: Orrego destacó la minería como política de Estado y Lucero defendió inversiones

El encuentro se realizó durante la segunda jornada de la Expo San Juan Minera y contó con la apertura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . También participó el goernador Alfredo Cornejo junto con sus pares, Marcelo Orrego de San Juan, Raúl Jalil de Catamarca, Carlos Sadir de Jujuy, Martín Llaryora de Córdoba y Maximiliano Pullaro de Santa Fe, además de funcionarios nacionales y referentes del sector privado.

Durante las exposiciones en la Expo San Juan Minera , Martín Rappallini remarcó la importancia de integrar el desarrollo minero con la industria nacional y las economías regionales. “ Como representante de la industria, también un poco lo que planteaba el gobernador de Córdoba, que estos nuevos motores van a ser fundamentales para todos ”, afirmó.

La creación de la Mesa Federal Minera reunió a gobernadores de provincias mineras e industriales, empresarios y autoridades nacionales con el objetivo de coordinar inversiones y acelerar proyectos vinculados al cobre, litio y otros minerales estratégicos.

Entre los funcionarios nacionales presentes estuvieron Diego Santilli, Juan Bautista Mahiques, Luis Lucero, Fernando Brun, Eduardo Menem e Ignacio Lamothe. También participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y legisladores nacionales de distintas provincias.

Durante la jornada, funcionarios y empresarios destacaron medidas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la modificación de la Ley de Glaciares como herramientas para impulsar nuevos proyectos y generar condiciones de mayor seguridad jurídica.

Qué es la Mesa del Cobre y por qué la Mesa Federal Minera amplió ese esquema

La creación de la Mesa Federal Minera marcó una nueva etapa respecto al trabajo que hasta ahora realizaba la Mesa del Cobre, el espacio conformado originalmente por San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca para coordinar estrategias vinculadas al desarrollo de proyectos cupríferos y posicionar a la Argentina frente al crecimiento global de la demanda de cobre.

Tiempo después se incorporó Mendoza, en paralelo al avance de proyectos de exploración minera como Cerro Amarillo, en Malargüe. La participación mendocina amplió el perfil productivo del espacio y fortaleció la articulación regional entre provincias mineras.

Karina Milei

Con el lanzamiento de la nueva Mesa Federal Minera, el esquema se volvió más amplio y federal al sumar también a provincias industriales como Córdoba y Santa Fe. El objetivo ahora no solo apunta al cobre y al litio, sino también a integrar infraestructura, empleo, financiamiento, proveedores y cadenas de valor vinculadas a toda la actividad minera argentina.

Durante el encuentro en San Juan, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sostuvo: “Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo”.

También asistieron representantes del ámbito judicial, como Juan Ignacio Pérez Curci, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, y referentes empresarios vinculados a la minería nacional. Entre ellos estuvieron el presidente de la CAEM, Roberto Cacciola; representantes de empresas como Glencore Pachón, Minera del Altiplano, Fortescue, CEMINCOR, Andes Corporación Minera y cámaras mineras provinciales.