Desde San Juan, Hebe Casado respaldó la nueva matriz productiva de Mendoza

En el marco de la Expo San Juan Minera 2026 , la vicegobernadora de Mendoza , Hebe Casado , ratificó la apuesta del Gobierno provincial por el desarrollo minero y energético como parte de la nueva matriz productiva mendocina.

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La dirigente participó de reuniones institucionales, recorrió stands y mantuvo encuentros vinculados al avance de inversiones internacionales en la provincia. En ese contexto, reveló que mantuvo una reunión con el embajador de Canadá para dar continuidad a conversaciones iniciadas durante la participación mendocina en PDAC en Canadá en marzo.

La vicegobernadora explicó que el diálogo estuvo centrado en proyectos vinculados a empresas canadienses que ya operan en Mendoza, entre ellas First Quantum, Kobrea y Ontario Inc ., actualmente vinculadas a tareas de exploración minera.

“Estamos viendo distintas opciones de comercio internacional con Canadá, esperando el convenio de libre comercio entre el Mercosur y Canadá , que probablemente pronto salga a la luz”, sostuvo. En esa línea, remarcó que Mendoza busca ampliar su inserción comercial más allá del vino, incorporando productos como aceite de oliva y otros bienes regionales.

Casado destacó el avance que ha tenido la minería en Mendoza desde que se habilitó nuevamente el desarrollo de proyectos. “Creo que se ha avanzado enormemente en estos casi dos años”, afirmó. Y agregó que actualmente ya existe “una cantidad suficiente de proyectos aprobados”, aunque anticipó que durante este año llegarán más iniciativas a la Legislatura provincial.

La vicegobernadora insistió en que la minería puede convertirse en un “motor de desarrollo” para Mendoza y sostuvo que la actividad tiene capacidad para impulsar otras cadenas productivas. “Entendemos que la minería también apalanca otras industrias”, aseguró.

Durante la recorrida por la exposición, Casado visitó el stand de YPF, donde se presentó el nuevo Diesel 10 Minero que será producido en la refinería de Luján de Cuyo para abastecer a la industria minera nacional. La funcionaria celebró el anuncio y destacó el impacto económico que puede generar para Mendoza.

“Es un orgullo que ese producto salga de nuestra refinería de Luján y que Mendoza sea el núcleo desde donde sale el combustible para abastecer a todas las mineras del país”, afirmó. Además, consideró que la iniciativa permitirá generar empleo y consolidar a la provincia como un nodo energético estratégico.

Respecto al futuro de la actividad minera, Casado sostuvo que uno de los principales desafíos es consolidar la licencia social. “Creo que ya prácticamente se ha logrado”, afirmó. En ese sentido, mencionó que el primer proyecto de exploración en funcionamiento será PSJ y consideró que servirá como “vidriera” para el resto de las iniciativas mineras que buscan desarrollarse en la provincia.

“El primer proyecto va a mostrar lo que significa realmente la minería y lo que genera”, aseguró.

Minería, una nueva matriz productiva

Consultada sobre el discurso del gobernador Alfredo Cornejo del pasado 1 de mayo y la idea de una nueva matriz productiva donde la minería y la energía ganan protagonismo frente a sectores tradicionales como la agricultura, Casado relativizó la idea de reemplazo entre actividades.

“Mendoza tiene una matriz económica muy diversificada, donde no es un sector u otro”, sostuvo. Y añadió: “Estamos empeñados en que la minería, la energía y la ganadería tomen relevancia dentro de la producción de Mendoza, pero no en desmedro de las otras”.

En ese sentido, defendió el rol histórico de la vitivinicultura en la provincia y consideró que el sector ya logró posicionar internacionalmente a Mendoza. “La vitivinicultura ha logrado un lugar importante en la economía provincial y también en la presencia internacional”, señaló.

Además, destacó que el vino permitió abrir puertas para otras actividades vinculadas al turismo y la gastronomía. “No es que una actividad económica avance en desmedro de la otra, sino posicionar nuevas actividades económicas”, concluyó.