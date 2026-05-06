La oficina como inversión: el fin de la era del metro cuadrado como gasto

Históricamente, las empresas han analizado sus oficinas bajo una lupa estrictamente contable, ubicando al espacio físico en la columna de pérdidas. Sin embargo, esta visión está siendo desafiada por una nueva lógica empresarial que prioriza la productividad y el valor estratégico por sobre el ahorro inmobiliario superficial. La oficina ya no es un gasto, sino una inversión clave.

Dentro de la matriz de costos de una compañía, el peso real del alquiler y el mantenimiento suele ser marginal en comparación con la nómina salarial o los costos operativos. Hugo Koifman, CEO de Branson Real Estate, sostiene que la discusión actual es muchas veces "irrisoria" cuando se pone en perspectiva. El problema radica en que el mercado ha tratado el metro cuadrado como un gasto a recortar, ignorando su capacidad para potenciar el rendimiento del capital humano.

Un entorno de calidad no es un lujo, sino un catalizador. Factores como la luz natural, la circulación fluida y el confort acústico tienen un impacto directo y medible en la concentración y la generación de ideas. Cuando se mejora el clima laboral a través del diseño, el beneficio económico que la oficina "devuelve" a la empresa supera ampliamente el costo del arrendamiento.

El regreso a las oficinas ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una política de Estado en las grandes corporaciones. La evidencia marca que la eficiencia mejora notablemente en esquemas presenciales, pero el éxito de este retorno no depende de la obligatoriedad, sino de la calidad del destino. No se trata simplemente de volver, sino de evaluar a qué tipo de entorno se regresa.

Proyectos como Lex Tower ejemplifican esta nueva demanda: edificios con certificaciones internacionales como LEED Gold que ofrecen servicios pensados para la nueva realidad. En estos espacios, la oficina se posiciona al mismo nivel de importancia que el talento contratado; es el soporte físico que permite que ese talento rinda al máximo de sus capacidades.

Un mercado inmobiliario con lógica de inversión

Este cambio de mentalidad en el sector corporativo coincide con un punto de inflexión en el Real Estate porteño. Tras años de parálisis, los fundamentos económicos empiezan a alinearse. La reducción de la brecha cambiaria y la reaparición del crédito hipotecario han devuelto la previsibilidad necesaria para que las decisiones vuelvan a tener una lógica económica sólida.

Buenos Aires se presenta hoy como una plaza con un potencial de apreciación atractivo. Con precios que aún se encuentran lejos de sus máximos históricos y una demanda contenida que empieza a movilizarse, el sector ha dejado de estar en pausa. La estabilidad se ha convertido en la variable que ordena el esquema, permitiendo que las empresas planifiquen relocalizaciones y expansiones con una mirada de mediano plazo.

El paso hacia la madurez corporativa

El mercado ya ha asimilado que la presencialidad es un componente vital para la cultura y la productividad de los negocios. El desafío pendiente para el sector privado es terminar de desterrar la concepción antigua de la oficina como un "mal necesario" o un costo hundido.

Entender que un espacio de trabajo premium es una inversión directa en el rendimiento del negocio es lo que separa a las empresas que simplemente ocupan espacio de aquellas que utilizan su infraestructura como un activo estratégico. La pregunta para el inversor y el empresario actual ya no es cuánto cuesta entrar, sino qué valor están perdiendo por no estar en el lugar adecuado.