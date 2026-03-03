PDAC: First Quantum abre oficina en Mendoza y consolida el interés minero internacional

La participación de Mendoza en la PDAC dejó definiciones concretas para el desarrollo minero provincial. En el principal evento global del sector, se confirmó que First Quantum abre oficina en Mendoza , un paso estratégico que refuerza el posicionamiento de la provincia frente a inversores internacionales.

El anuncio se dio en el marco de una agenda oficial que incluyó reuniones con compañías líderes, fondos de inversión y organismos financieros . El foco estuvo puesto en la exploración de cobre y en la consolidación de un esquema institucional orientado a atraer capitales y desarrollar nuevos proyectos en territorio mendocino.

Durante el segundo día de actividades en la PDAC, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , destacó los resultados de la jornada y los avances en materia de exploración y radicación de empresas en la provincia.

“ Hoy iniciamos con el Argentina Day, un momento en el cual se reúne tanto el Gobierno nacional como los gobiernos provinciales de cara a los inversores y potenciales inversores a nivel mundial, para explicarles el potencial de la Argentina para desarrollar la industria minera ”, explicó Latorre.

La ministra detalló el trabajo que lleva adelante Mendoza para facilitar la llegada de capitales: “Hemos entablado reuniones con distintas empresas y grupos inversores, con fondos de inversión, contándoles acerca de los vehículos de inversión que está desarrollando la provincia de Mendoza para poder conectar ese mercado de capitales con los titulares de proyectos, que tienen el desafío de desarrollar la exploración que genere nuevos proyectos para el futuro de Mendoza y de la Argentina”.

Uno de los anuncios centrales fue el desembarco de una firma global. “Hemos tenido reuniones con dos grandes de la minería, como es el caso de First Quantum, que anunció la apertura de sus oficinas en la provincia de Mendoza en las próximas semanas y también con BHP, que tiene específicamente en su departamento de exploración el foco puesto en investigar y eventualmente desarrollar proyectos en la Argentina y particularmente en Mendoza”, afirmó Latorre.

“Estamos muy contentos y sabemos del gran interés que hay por desarrollar inversiones en nuestra provincia y en el país y seguimos trabajando para concretar esos hitos fundamentales y poder desarrollar una industria sostenible vinculada a la minería”, agregó.

Además, remarcó el cambio institucional que perciben los inversores: “Los inversores comentan la percepción que tienen acerca de la evolución de Mendoza como ecosistema atractivo para desarrollar inversiones mineras”.

Y subrayó: “No tan solo por el potencial geológico, que es preexistente a esta nueva política, sino sobre todo por lo que ha significado de dos años a esta parte el cambio en cuanto a la comunicación y la vinculación con la comunidad, en cuanto a las herramientas para agilizar y dinamizar los procesos, y en cuanto a las herramientas de transparencia, que tan importantes son para las grandes empresas que elevan sus estándares de sostenibilidad y por lo tanto exigen lo mismo de los gobiernos de los estados en los que eligen radicar sus inversiones”.

Referentes globales, financiamiento y una vidriera internacional para Mendoza

La comitiva, integrada por la vicegobernadora Hebe Casado; la ministra Jimena Latorre; el director de Minería, Jerónimo Shantal; y el director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, mantuvo encuentros con referentes estratégicos del sector minero y financiero internacional.

Entre ellos participaron René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos para Sudamérica de BHP; Tim O’Conner, director global del área de Exploración de BHP; y Marian Moroney, directora global de Descubrimiento de BHP, con quienes analizaron oportunidades vinculadas a la expansión exploratoria y el desarrollo de proyectos de largo plazo.

PDAC (2)

También hubo reuniones con David Nygaard, representante principal de Export Development Canada (EDC) y del Banco Mundial, para evaluar instrumentos de financiamiento, seguros y garantías orientados a la estructuración de proyectos; y con Thomas Engels, gerente senior de Aurubis AG, uno de los principales productores mundiales de cátodos de cobre, con el objetivo de explorar la integración en cadenas de valor asociadas a la transición energética y la movilidad.

En la PDAC, Argentina cuenta con dos pabellones, uno empresarial y otro provincial, donde Mendoza exhibe su cartera de oportunidades y avances institucionales como el nuevo Catastro Minero digital, la actualización del esquema de regalías, incentivos fiscales y la articulación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La misión comercial coordinada junto a ProMendoza reúne a más de diez empresas proveedoras y cámaras empresariales que buscan generar vínculos, cerrar acuerdos e incorporarse a cadenas de valor internacionales, fortaleciendo el ecosistema productivo que acompaña el crecimiento de la exploración y el desarrollo minero en la provincia.