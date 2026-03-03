Los Andes en Canadá: el CEO de Vicuña confirmó que la inversión se resolverá este año

La discusión sobre el futuro del cobre argentino tuvo en la PDAC un escenario determinante para el proyecto Vicuña . En Toronto, el CEO de Vicuña Corporation , Ron Hochstein , participó del Argentina Day y, junto al ministro de Minería de San Juan , Juan Pablo Perea , encabezó una reunión con más de 40 proveedores sanjuaninos para empezar a ordenar el camino hacia una eventual construcción del distrito.

Con una decisión final de inversión prevista para antes de fin de año, la compañía dejó en claro que el Análisis Económico Preliminar (PEA) no implica todavía el inicio de obras, pero sí abre una etapa técnica decisiva puertas adentro. En paralelo, Hochstein defendió la estabilidad económica como un factor central para atraer capitales al desarrollo del cobre en Argentina.

El distrito Vicuña , que integra Josemaría y Filo del Sol , proyecta una vida útil superior a las siete décadas, fuerte producción de cobre, oro y plata y una inversión total estimada en 18.000 millones de dólares . En ese marco, el foco estuvo puesto no solo en los números, sino en el rol estratégico que tendrá San Juan y su entramado productivo.

El encuentro organizado por el Ministerio de Minería provincial se realizó en el hotel Soho de Toronto y estuvo atravesado por la expectativa empresarial frente a la inminente definición del directorio de Lundin Mining y BHP . Ante un auditorio marcado por la ansiedad, Hochstein buscó equilibrio y evitó prometer contrataciones anticipadas.

“El PEA no es una decisión de comenzar la construcción”, subrayó el ejecutivo, al aclarar el alcance del estudio presentado. Según explicó, ahora el equipo deberá completar la documentación técnica y financiera que será elevada al directorio, que evaluará si avanza con la decisión final de inversión antes de fin de año.

Para describir lo que ocurrirá si llega la aprobación, apeló a una imagen directa: comparó el inicio de obra con la largada de un rally de motos, cuando baja la bandera y todo se activa con velocidad. El mensaje implícito fue claro: hay que estar preparados. Incluso anunció que se radicará en San Juan para seguir de cerca el desarrollo del proyecto.

Competitividad local y advertencia a proveedores

Hochstein fue enfático al remarcar que el desarrollo del proyecto exigirá coordinación con el entramado productivo local. En ese contexto lanzó una advertencia que ya había planteado durante su experiencia en Fruta del Norte, en Ecuador: “No den a Vicuña por sentado”.

Con esa frase, dejó en claro que la competitividad, la eficiencia y el nivel de preparación serán determinantes a la hora de adjudicar contratos. Recordó que en su gestión anterior cerca del 90 por ciento de la mano de obra fue nacional y el 50 por ciento provenía de la zona de influencia directa de la mina, estándar que aspira a replicar y mejorar en San Juan.

Vicuña 2 Los Andes

También explicó que el impacto no se limita a los proveedores directos. Puso como ejemplo el servicio de catering en Ecuador, que además de empleo propio impulsó a productores locales de carne, huevos y otros insumos, ampliando el efecto en la economía regional.

Estabilidad, cobre y proyección global del distrito Vicuña

Durante su exposición en el Argentina Day de la PDAC, Hochstein defendió el posicionamiento del país en el escenario internacional. “Hay oportunidades de cobre alrededor del mundo, pero lo que Argentina está ofreciendo en este momento es estabilidad”, afirmó. Y agregó: “Es un momento muy emocionante estar en Argentina, y la calidad y la macroeconomía alrededor del cobre es realmente algo más”.

Sobre la magnitud del distrito fue contundente: “Vicuña tiene potencialmente más de 70 años de vida minera. Lo pone en el top 5 de productores de cobre del mundo, top 3 de oro y top 2 de plata. Es un distrito bastante único”.

Según las proyecciones difundidas, durante los primeros 25 años completos de producción el complejo alcanzaría un promedio anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata. La primera etapa requerirá 7.000 millones de dólares y apunta a iniciar la producción en 2030. “Nos presentamos al RIGI en diciembre, así que eso está en progreso”, confirmó el CEO sobre el avance administrativo de la iniciativa.