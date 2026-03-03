Caputo afirmó que el riesgo país sube por temor al kirchnerismo: "El mercado cree que hay riesgo kuka"

3 de marzo de 2026 - 15:02

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a referirse a los continuos cambios del riesgo país y apuntó directamente al principal factor, según su punto de vista: el “riesgo kuka”. Sostuvo que el mercado todavía teme un eventual regreso del kirchnerismo al poder y que eso impacta en la percepción de los inversores.

Durante una exposición ante empresarios en la Fundación Mediterránea, durante el 49° aniversario, el funcionario marcó una diferencia entre su mirada y la de los operadores financieros. También analizó la evolución del indicador elaborado por JP Morgan y defendió los fundamentos del programa económico.

Según explicó, pese al ordenamiento de variables como la inflación y las cuentas públicas, los inversores financieros siguen incorporando un componente político que, a su entender, agrega cerca de 300 puntos al riesgo país y que para él, ese factor “es cero” y no debería existir.

Aseguró que, si no fuera por esa percepción política, el riesgo país estaría sensiblemente más bajo.

Los factores que influyen en el riesgo país: “Argentina es un caso aparte”

“Si me dicen que hay 'riesgo kuka', para mí es cero, el kirchnerismo va a pasar a ser una fuerza política irrelevante”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda, aunque volvió a remarcar la mirada de los inversores: “El mercado cree que si estos pibes vuelven, son el demonio”.

En esa línea, sostuvo que había proyectado un escenario distinto para este momento del programa económico, según informó Clarín. “Yo hubiese dicho que íbamos a estar en 250 puntos del riesgo país a esta altura”, planteó.

También cuestionó las explicaciones que surgen cuando el indicador no baja pese a la acumulación de reservas y otras mejoras macroeconómicas. “La mayoría de los colegas en el desconocimiento empiezan a buscar razones, pero ‘no, negro, lo que pasó es que es mucho más difícil de lo que creés’”, expresó.

El ministro enumeró tres factores que influyen en la dinámica del riesgo país: los fundamentos económicos, la posición técnica del mercado y los factores políticos. Tras ello, aseguró que en Argentina el componente político tiene un peso mucho mayor que en otros países de la región.

Qué proyecta para las próximas elecciones y cuál es la solución para generar confianza

De cara al escenario electoral, afirmó que “para mí el 2027 no va a ser un año difícil” y remarcó que la popularidad del presidente se mantendrá alta. Según proyectó, con el peronismo separado del kirchnerismo, cualquier candidato opositor “va a perder por 30 o 40 puntos”.

También explicó la solución para mejorar la percepción de los inversores: avanzar con “medidas estructurales” que fortalezcan los fundamentos y buscar financiamiento alternativo más barato que el del mercado. Con eso, podrán mejorar la posición técnica y abaratar el acceso al crédito.

“Argentina va a seguir manteniendo el equilibrio financiero, eso no va a cambiar y es el escudo más importante contra cualquier shock externo”, concluyó.

