El riesgo país cayó a 488 puntos y el Gobierno cierra una de sus mejores semanas financieras.

El Gobierno nacional está cerrando este viernes una de las mejores semanas financieras desde el inicio de la gestión de Javier Milei , con una nueva caída del riesgo país , que perforó la barrera de los 500 puntos y se ubicó en 488 unidades .

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Se trata de la séptima baja consecutiva del índice elaborado por JP Morgan, que mide la sobretasa que debe pagar la Argentina para endeudarse respecto de los bonos de Estados Unidos, considerados los más seguros del mercado. De esta manera, el indicador quedó muy cerca del piso alcanzado el pasado 28 de enero , cuando había tocado los 483 puntos.

La mejora se explica principalmente por la suba de los bonos argentinos en dólares , que este viernes avanzaron un 0,50% en Wall Street. En paralelo, las acciones de empresas argentinas también operaron en terreno positivo en Nueva York, con Telecom liderando las subas con un alza cercana al 6% .

En el plano internacional, además, los principales índices bursátiles estadounidenses mostraron números positivos. Tanto el Dow Jones como el Nasdaq registraban incrementos cercanos al 0,50% en el inicio de la jornada.

El optimismo financiero comenzó a consolidarse a principios de mayo, luego de la mejora en la calificación de la deuda argentina por parte de la agencia Fitch. Posteriormente, el Fondo Monetario Internacional aprobó la última revisión del acuerdo con el país y liberó un desembolso de US$ 1.000 millones que pasó a reforzar las reservas del Banco Central.

A esto se sumó el resultado de las últimas licitaciones del Tesoro, que entre miércoles y jueves logró renovar el 114% de los vencimientos de deuda sin necesidad de ofrecer tasas significativamente más altas.

Banco Central: récord en reservas

Incluso, a todo esto se le puede sumar que este viernes se alcancen los US$ 10.000 millones comprados este año en reservas para lograr la meta de reservas planteada en diciembre para el año 2026.

Banco Central El Banco Central acumula reservas récords y está por cumplir la meta del 2026.

Ayer, el Banco Central compró US$ 447 millones, por lo que el acumulado de mayo llegó a US$ 2.526 millones. Hasta el momento, el Gobierno acumula reservas de US$ 9.686 millones.

En cuanto al mercado cambiario, el dólar oficial en el Banco Nación se mantiene este viernes en $1.430, mismo valor del cierre anterior, mientras que el tipo de cambio mayorista avanza 0,14% y cotiza a $1.412.