Furor por la apertura del segundo local de Miniso en la Argentina: hubo largas filas y hasta acampe

La cadena internacional Miniso inauguró este miércoles su segundo local en la Argentina y volvió a generar un verdadero fenómeno de convocatoria.

El comercio electrónico crece, pero no compensa la caída del consumo: estrategias de las empresas para vender

La nueva tienda abrió sus puertas en el DOT Baires Shopping , en la Ciudad de Buenos Aires, y miles de personas hicieron largas filas para ingresar, incluso desde el día anterior. El nuevo espacio funciona en el lugar que durante años ocupó la cadena chilena Falabella , que abandonó el país en 2021.

“Locura total” Porque hiceron acampe y mas de 10 cuadras de fila para comprar en el nuevo Miniso que abrió en el Dot. pic.twitter.com/vxlqWBbOoV

La firma abrió una tienda flagship de aproximadamente 600 metros cuadrados , con más de 120.000 productos y una propuesta enfocada en diseño, entretenimiento y experiencia de compra. El local incorpora sectores temáticos con colecciones especiales y licencias vinculadas a franquicias internacionales como Harry Potter , Disney , Lilo & Stitch , One Piece , Snoopy , Kuromi , BT21 y FIFA , entre otras.

Además, uno de los principales atractivos comerciales sigue siendo el formato de blind-boxes o “cajas sorpresa”, donde el comprador desconoce el contenido hasta abrir el producto.

La inauguración provocó una enorme convocatoria en el shopping de zona norte. Según trascendió, algunos fanáticos comenzaron a hacer fila durante la madrugada previa a la apertura y muchos llegaron vestidos de rojo, color característico de la marca.

Embed Abrió otro miniso (importaciones chinas) en el shopping dot y esta todo absolutamente colapsado de gente



Afuera hay 6 cuadras de fila



Ni cuando cayo el muro de berlin pic.twitter.com/M3WKVZBpZd — ElBuni (@therealbuni) May 28, 2026

La jornada incluyó activaciones, sorteos, premios y presencia de influencers y figuras del espectáculo como Paula Chaves, Zaira Nara, Belu Lucius, Juana Repetto, Cande Molfese y la banda K4OS.

El gerente de marketing de la compañía, Carlos Jamardo, destacó el recibimiento del público argentino. Además aseguró que el éxito responde a una combinación de “tendencia, calidad, buen precio y experiencia de compra”.

Por su parte, el Center Manager del DOT, Juan Martín Vidal Tito, sostuvo que la llegada de la marca fortalece la propuesta orientada al público joven.

El plan de expansión de Miniso en la Argentina

La compañía había desembarcado oficialmente en el país en marzo, cuando abrió su primer local sobre la calle Florida, donde también se registraron extensas filas y hasta acampe de clientes. En paralelo, anunció un plan de inversión de USD 50 millones para abrir 100 tiendas en la Argentina durante los próximos cinco años.

El proyecto contempla nuevas aperturas en:

Unicenter.

Palmas del Pilar.

Plaza Oeste.

Alto Palermo.

Abasto Shopping.

Alto Avellaneda.

Un nuevo local en Belgrano.

Dos tiendas dentro del aeropuerto de Ezeiza.

La expansión también prevé la creación de entre 800 y 1.000 puestos de trabajo.

Qué es Miniso y por qué se convirtió en un fenómeno global

La empresa cuenta actualmente con unas 7.700 tiendas distribuidas en 112 países y operaciones en Asia, Europa, América y Oceanía. Además, cotiza tanto en la bolsa de Nueva York como en la de Hong Kong y reportó ingresos globales por USD 2.450 millones durante su último ejercicio fiscal.

Parte de su crecimiento internacional está vinculado a las colaboraciones con más de 100 marcas y franquicias reconocidas, entre ellas Pokémon, Marvel, DC, Barbie, Sanrio, Naruto, Peanuts y Disney.

La llegada de Miniso se suma al desembarco reciente en la Argentina de otras cadenas internacionales como Decathlon, Victoria’s Secret, Indian y Breitling.