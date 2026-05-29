Tecnología aplicada a la salud: Argentina aprobó inteligencia artificial para pacientes con diabetes

Para las personas con diabetes , poder contar con un monitoreo sin demasiadas complicaciones respecto de sus niveles de glucemias es, sin duda, algo que cambia su día a día. Y lógicamente, también su estado de salud . La tecnología ha desarrollado dispositivos que se implantan a nivel cutáneo y que permiten leer los resultados en una aplicación en el teléfono.

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Pero ahora, los desarrollos fueron más allá gracias a la estrella del momento: la inteligencia artificial. Una apuesta superadora de estos dispositivos acaba de ser aprobada en Argentina y permite anticipar cuáles serán los niveles de glucemia en las próximas horas.

"Ya tenemos desde hace varios años un sistema de monitoreo de glucosa, o sea , monitores en tiempo real que te van avisando todo el tiempo los valores de glucosa”, explicó a Los Andes el médico clínico Joaquín González, especializado en Diabetes y miembro del servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario. “Vienen implementando mejoras todo el tiempo, pero esto es un gran salto en lo que es la calidad de los monitores continuos”, refirió en cuanto a la novedad.

Diabetes y tecnología: un nuevo dispositivo con inteligencia artificial permite anticipar a los pacientes sus niveles de glucemia

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El especialista detalló que “ a través de inteligencia artificial se ha mejorado el software ” y este nuevo sistema posee la "capacidad de proyectar valores de glucosa en el futuro”. "Hasta ahora nos manejábamos con lo que pasa ahora, momento a momento, pero con este diferencial hemos empezado a poder prever los valores de glucosa”, remarcó.

Cómo actúa la nueva tecnología para medir la glucemia

Como los ya existentes, este dispositivo consta de un sensor que va adherido a la piel: “En la parte posterior del brazo hay un circulito que parece como una chapita de cerveza o de gaseosa”, describió el médico, y posee un pequeño catéter subcutáneo. La información se transmite por vía Bluetooth a una aplicación en el teléfono móvil que informa los valores.

A diferencia de las versiones anteriores, esta nueva tecnología incorpora tres puntos predictivos clave:

Alerta de hipoglucemia inminente: "Cuando la persona va a tener una hipoglucemia, o sea, un valor de glucosa bajo en los próximos 30 minutos, o sea, 30 minutos antes de que suceda, el teléfono le manda una alerta”, precisó González. Esto otorga tiempo para evitar la situación.

Proyección a dos horas: a través de un gráfico, el sistema muestra el patrón que debiera seguir la glucemia en las próximas dos horas. Esto permite prever escenarios, por ejemplo, antes de ir a trabajar o realizar ejercicio.

Predicción nocturna: “a la noche avisa cuál es el riesgo de tener un evento de glucosa baja, o sea, una hipoglucemia durante la noche", señaló el profesional.

"Pensemos en una persona que se coloca insulina, para quien uno de los grandes miedos que tiene todas las noches, antes de dormir, es no hacer una hipoglucemia mientras duerme. La posibilidad de poder prever el riesgo de hipoglucemia que tiene durante la noche y, obviamente, hacer algo para evitarla, es, creo que, un diferencial enorme que tiene esta nueva tecnología”, subrayó González.

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En definitiva, el dispositivo le permite prever cuál va a ser la evolución de los niveles de azúcar para tomar conductas al respecto que pueden involucrar la correción de la dosis de insulina a más o menos o gestionar los alimentos.

La hipoglucemia: lo que más inquieta a los pacientes

En su explicación, el médico dejó entrever que los pacientes le temen más a la hipoglucemia que a un pico de glucemia. Aclaró que ambas cosas son malas, pero que hay factores que a los pacientes les inquietan más de la primera.

“La hipoglucemia es un evento que genera mucho miedo y con razón, porque es un evento que puede llevar a que la persona se desmaye, puede provocar caídas en gente añosa, puede producir convulsiones, etcétera. Realmente es un evento que en el momento agudo es mucho más grave que las subidas de azúcar”, advirtió González. Justamente, este dispositivo permite, primordialmente, evitar esas bajadas que interfieren con la calidad de vida.

Cobertura de obras sociales para pacientes

El nuevo sistema de monitoreo ya cuenta con las autorizaciones de la ANMAT correspondientes. Respecto al rango de edad, González aclaró que, por ahora, está aprobado para mayores de 18 años. “Se están llevando a cabo estudios en población infantil, así que esperamos que en el futuro tenga una aprobación para menores de 18 años, pero esto está sujeto a estudios de investigación, ya que se requieren estudios que lo sustenten”, manifestó.

En cuanto a la cobertura por parte de obras sociales o prepagas, el especialista indicó que, al tratarse de una mejora sobre una familia de dispositivos que ya están en el mercado, "no debiera diferir en lo que es cobertura con los dispositivos que ya están disponibles". Afirmó que las coberturas actuales los cubren: “No para todo, pero en ciertas situaciones con pase para auditoría, se puede lograr cobertura”, aclaró.