Diabetes tipo 5: la nueva enfermedad asociada a la desnutrición que afecta el desarrollo cognitivo

En un país con altos niveles de pobreza y sobre todo incidencia, el tema adquiere otro color . Según datos del INDEC, 38,1% de los argentinos son pobres , lo que equivale a 11.337.979 de personas. Peor aún, 8,2% son indigentes, es decir que no les alcanza ni para comprar los alimentos que requieren para su subsistencia, lo cual afecta a 2.451.657 personas. En tanto, se advierte que la situación de carencias afecta sobre todo a niños y adolescentes, condición en la que se encuentra la mitad de ellos. Un relevamiento realizado por Conin a nivel nacional el año pasado dio cuenta de que, en zonas vulnerables, 30% de los niños tiene desnutrición y otro 30% malnutrición .

Qué es la diabetes tipo 5

Este nuevo tipo se venía observando desde hace más de 70 años, pero según han advertido los expertos, se había pasado por alto en los debates sobre salud mundial. Se trata de una diabetes grave por déficit elevado de insulina. Esto se debe a un control metabólico deficiente. La organización describe que es también conocida como diabetes relacionada con la malnutrición y está causada principalmente por la desnutrición crónica, especialmente durante la infancia o la adolescencia. Según datos de la FID, se calcula que la diabetes de tipo 5 afecta a entre 20 y 25 millones de personas en todo el mundo.

Desde la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) Capítulo Cuyo explicaron que en Mendoza no hay datos al respecto porque se trata de algo muy reciente y que aún falta mayor descripción de la patología. Puede suponerse que, por lo pronto, aquellos pacientes a los que se les detecta este déficit son diagnosticados con diabetes tipo 1 y reciben tratamiento para esta.

“Hemos visto a nivel mundial que la cantidad de niños con diabetes tipo 1 ha aumentado, quizá ahora lo que habría que ver es cuántos de estos niños podrían estar enmarcados en esta nueva descripción de la entidad, si realmente son niños que han venido desde una desnutrición o no”, señaló la doctora Ines Argerich, médica diabetóloga y presidenta de la entidad.

La experta explicó a Los Andes que por ser algo reciente aún no hay acuerdo unánime al respecto. Detalló que la FID es una entidad respetada pero el resto de las sociedades científicas no la ha incluido aún en sus categorías de diagnóstico de diabetes. Agregó que incluso la Sociedad Argentina de Diabetes tampoco se ha expresado.

La especialista explicó que surge a partir de observaciones que se hicieron a jóvenes y adolescentes, que habían estado expuestos a desnutrición severa, y en los cuales se detectó que en su páncreas, las células beta, que fabrican insulina, no tenía un óptimo desarrollo en cuanto a su funcionalidad. “Entonces, esto hace que no fabrique la cantidad suficiente de insulina que debería como consecuencia de esta falta de aporte calórico, proteico, que sufrían estos niños”, describió.

Argerich recordó que la Organización Mundial de la Salud, la había incluido dentro de la categoría otros tipos de diabetes en 1995, aquellas relacionadas con desnutrición. Pero debido a que no habían encontrado suficientes pruebas para otorgarle causalidad a la desnutrición la quitaron en 1999.

Agregó que ahora, la doctora Meredith Hawking, de Nueva York, y el doctor Neil Thomas, que trabaja en la India, habrían encontrado el sustento y fue la investigación que presentaron en el congreso.

Factores que predisponen a diabetes tipo 5

Asimismo, la médica aclaró que entra en juego la predisposición genética de estas personas a desarrollarla como un factor de riesgo del que resulta detonante el déficit nutricional. Por ello, aclaró que no todos los chicos con desnutrición van a desarrollarla.

También dijo que el desarrollo de las células que fabrican la insulina proviene desde la gestación. “La célula beta es una célula que se desarrolla en etapas embrionarias, para que no haya una génesis de célula beta, la exposición a esta desnutrición tendría que ocurrir incluso en etapas embrionarias. O sea, la madre gestante debería estar expuesta a una situación de desnutrición extrema”, detalló la profesional.

El asunto es si esa condición podría revertirse con tratamiento o la dependencia de la insulina sería de por vida, por lo pronto no se sabría. “Este tipo de casos está muy ligado a niños que nacen con un retraso del crecimiento intrauterino y que después son niños pequeños para la edad gestacional. Ahora, si ese niño no nació en este contexto, y nació con una cantidad de células beta plenas y después estuvo expuesto a esa desnutrición, ahí es donde entramos en la variable en donde uno no podría decir con certeza si realmente puede volver a recuperar su producción de células beta e insulina o realmente queda abolida la función”.

Qué pasa en Mendoza

Para la doctora Rosa Beatriz Ibarra, Especialista en Diabetología Pediátrica y Coordinadora del Programa Provincial de Diabetes de Mendoza no habría muchos casos en Mendoza. Pero aseguró: “Es importante que se reconozca porque la veíamos, los pediatras la tenían muy en cuenta, incluso a nivel internacional”.

“Para los pediatras es conocida, se empezó a hablar en el año 1955 de esta diabetes relacionada a la malnutrición, por eso fue el trabajo que se hizo en la Argentina, desde la Sociedad Argentina de Pediatría principalmente, para combatir la desnutrición infantil. Es más frecuente en los países que tienen menos desarrollo socioeconómico, como Asia y África”, apuntó.

Resaltó que generalmente esta diabetes relacionada a la malnutrición se presenta o se detecta en la infancia y en la adolescencia pero agregó que se debe hacer una evaluación en ciertos casos, como un adulto joven que tiene un índice de masa corporal muy bajo.

“Se puede prevenir cuidando la nutrición infantil, combatiendo la desnutrición que es sobre todo es lo que produce una alteración en la formación y maduración de ese páncreas”, advirtió.

Consecuencias: pobreza y desarrollo

En este contexto, se entiende el dramático impacto que pueden tener estas condiciones para el desarrollo, las oportunidades y la calidad de vida de los chicos y para su adultez. Es que la desnutrición y luego la diabetes, van a tener consecuencias en el desarrollo neuronal y cognitivo.

“Recordemos que los niños con desnutrición tienen un déficit cognitivo, un desarrollo menor al de un niño que está bien alimentado. Su cantidad de neuronas y de conexiones interneuronales son menores que las de un niño que tiene una alimentación variada, bien sana, saludable. Esto quedó muy demostrado en niños obesos, pero que están desnutridos. A eso le llamamos nosotros la desnutrición oculta”, explicó Argerich.

Esto va a implicar más dificultades para el aprendizaje escolar y luego, para el desempeño en el plano laboral. La profesional agregó que el impacto se agrava si además se le presenta un desarrollo subóptimo del porcentaje de células beta y más aún si luego desarrolla diabetes. “La diabetes a nivel cognitivo afecta sobre todo cuando tienen muchas hipoglucemias, valores de glucemia menores a 70 miligramos por litro de sangre, también afecta las conexiones neuronales y el desarrollo neuronal”, refirió. Por eso, son estas justamente las que hay que evitar.

Como primera medida para el abordaje, los niños y adolescentes con diabetes tipo 5 requerirán una dieta adecuada para lograr un buen aporte calórico y nutricional.

Pero además, en general van a requerir tratamiento con insulina, es decir insulinoterapia. Argerich explicó que se desconoce o no hay evidencia respecto de si en algunos casos la mera corrección de la alimentación puede revertir el funcionamiento deficitario del páncreas.

Tipos de diabetes

Hasta ahora se conocían otros tipos de diabetes. La de tipo 1, causada por destrucción autoinmune de las células productoras de insulina y que es más frecuente en la infancia.

La diabetes de tipo 2 se caracteriza por la incapacidad del organismo para utilizar la insulina que produce. Se asocia a desórdenes metabólicos vinculados a la obesidad, es más usual en adultos pero por la calidad de vida y mala alimentación aparecen cada vez más casos en adolescentes e incluso niños.

Ibarra agregó que también existe la diabetes gestacional, que se diagnostica durante el embarazo. También hay diabetes secundaria, ocasionadas por medicamentos, por ejemplo aquellas personas que están recibiendo alguna terapia por un trasplante o que reciben altas dosis de corticoides. Hay otra diabetes que es la tipo Mody, vinculada a alteraciones genéticas de la célula beta.