Cinco días sin noticias de los mendocinos detenidos llevando ayuda a Gaza: pidieron mejores condiciones de detención

La angustia crece con el paso de los minutos, las horas y los días; y el silencio empieza a pesar cada vez más. Y a desesperar. Este viernes, 29 de mayo, se cumplen cinco días desde la detención de los mendocinos Lucas Aguilera (49) y María Paula Giménez (42) en el noreste de Libia , cuando viajaban en una misión humanitaria vinculada a la asistencia de civiles afectados por la guerra en Gaza .

Desde entonces, las familias, amigos y allegados de los voluntarios no han tenido contacto con ellos, y la información que llega es escasa y fragmentada . Mientras tanto, en Mendoza (y en Argentina) crece la preocupación, así como también el reclamo para que las autoridades de la Cancillería argentinas aceleren las gestiones diplomáticas .

En ese contexto, familiares de ambos se presentarán hoy a las 11:30 frente a la sede de Cancillería (Ciudad de Buenos Aires), para pedir respuestas y exigir avances concretos en la situación . Quienes viajaron hasta la sede diplomática son Alberto “Beto” Aguilera -hermano de Lucas- y una hermana de Paula .

El principal reclamo apunta a lograr información clara sobre el estado de salud y las condiciones en las que se encuentran Lucas y Paula , además de acelerar las negociaciones para conseguir su liberación. Ambos fueron detenidos por fuerzas militares en Libia del Este , tras pasar 16 días en el desierto a la espera de una autorización que nunca consiguieron para seguir su rumbo hacia Egipto y, de ahí continuar, al paso Rafah , que conecta con Palestina .

En tanto, la Cancillería argentina informó que sigue de cerca la situación de los mendocinos e indicó que intervino desde el primer momento. En un comunicado difundido en las redes sociales, el Gobierno aclaró que las gestiones se están realizando a través del Consulado de Italia, ya que Argentina no tiene representación diplomática en esa zona.

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Además, aseguraron que mantiene contacto permanente con las familias y que el principal objetivo es obtener información oficial sobre ambos y avanzar en negociaciones para lograr su liberación.

"Estamos respirando un poquito más con este comunicado", reconoció la mamá de "Pili" Giménez, Nora Otin, a Los Andes. Y es que se trata del primer comunicado oficial del Gobierno argentino desde que se denunció la detención y se cortó todo contacto con los mendocinos, durante la tarde del domingo 24 de mayo.

Qué se sabe hasta ahora

Aguilera (de Luján de Cuyo) y Giménez (de General Alvear) son activistas sociales y -desde siempre- su labor ha estado orientada a ayudar a los más vulnerables. Ambos integran la agencia NODAl, y como parte de ella, se sumaron a las más de 250 personas que integran el convoy humanitario "Global Sumud Maghreb". Esta columna -con ciudadanos de distintos países- partió vía terrestre con destino a Gaza para llevar ayuda humanitaria.

Paula Giménez

El 5 de mayo, los dos mendocinos llegaron vía aérea a Estambul (Turquía), y desde entonces se sumaron a la caravana humanitaria con destino a Palestina. Al llegar a Libia, y tras pasar más de dos semanas en el desierto de este aís del noreste africano, se encontraron con una rotunda negativa a continuar su ruta a partir del puesto de control militar "5 + 5", perteneciente a Libia del Este.

Tras dos negociaciones fallidas, un grupo de 10 voluntarios decidieron hacer un tercer intento, subiéndose a las ambulancias que llevaban y con el objetivo de lograr dar con una autoridad que les permitiera cruzar. Y fue en ese tercer intento en que los 10 activistas fueron detenidos, trasladados y aislados. El domingo 24 de mayo a las 15:59 fue la última vez en que los familiares de Lucas y Pili tuvieron contactos con ellos.

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El contexto político - social - militar de Libia del Este no es el ideal tampoco, dado que se trata de una región especialmente compleja y donde distintos grupos armados y estructuras paralelas de poder mantienen fuertes disputas territoriales desde hace años.

Cancillería argentina confirmó que los mendocinos están bien, aunque nadie los ha podido ver

Por medio de un comunicado difundido en las redes sociales, Cancillería argentina confirmó que sigue de cerca la situación de los mendocinos. En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que desde el mismo 24 de mayo sigue de cerca la situación y describe que Aguilera y Giménez integraban una caravana terrestre "de supuesto carácter humanitario que partió a comienzos de mayo desde Mauritania con destino a Gaza y que, para ello, eligió transitar el territorio de Libia".

En el comunicado, Cancillería resaltó la "preocupante situación de fragilidad en materia de seguridad y de creciente influencia de diversos grupos armados" de Libia, destacando que "no existe actualmente un gobierno unificado".

Fue por medio de la Embajada Argentina en Túnez que las autoridades diplomáticas iniciaron acciones para conocer el estado de situación de los mendocinos y comenzaron a trabajar para su pronta liberación.

"Las fuerzas que controlan el Este de Libia no han confirmado hasta el momento ni el listado de personas detenidas ni el lugar en el que se encuentran. No obstante, información aportada por fuentes fidedignas han permitido confirmar que los dos connacionales en cuestión se encuentran dentro de ese grupo y que actualmente están alojados en Bengasi", confirmaron.

Por medio de la Embajada de Italia en Libia, Cancillería argentina pidió cooperación para que el cónsul italiano en Bengasi (segunda ciudad más ande de Libia y el principal centro económico de la región oriental del país) pudiera visitar a los argentinos detenidos (además de visitar a los ciudadanos italianos que eran parte del contingente). Y si bien el cónsul pudo visitar a sus compatriotas, no lo autorizaron a encontrarse con los mendocinos.

Durante la visita -según explicaron desde el Ejecutivo argentino-, el cónsul italiano solicitó una mejora de las condiciones de detención, requerimiento que fue respondido positivamente por las fuerzas de seguridad de Libia del Este.

Lucas Aguilera 1

"Hasta el momento no se cuenta con información confirmada en lo que respecta a plazos y continuidad del proceso. Sumado a ello, existe un cese de actividades por parte de la administración local con motivo de festividades religiosas impone, asimismo, una postergación de definiciones", informaron.

Quiénes son María Paula "Pili" Giménez y Lucas Aguilera

En Mendoza, la noticia de la detención de los dos activistas golpeó fuerte, especialmente en General Alvear y en Luján de Cuyo, de donde son "Pili" Giménez y Lucas Aguilera, respectivamente.

María Paula Giménez nació y se crio en General Alvear. Cuando comenzó la facultad, se fue a vivir a San Luis, donde estudió Psicología. Ya recibida, se fue a vivir a Buenos Aires.

Paula Giménez 2

Según describió su mamá, desde siempre la psicóloga alvearense ha sido una persona comprometida con causas sociales y Derechos Humanos. En la agencia NODAL comenzó a desempeñarse como directora de investigaciones, espacio que llegó a compartir con Lucas Aguilera, y -en representación de ella- ambos decidieron ser parte de la misión humanitaria "Global Sumud Maghreb" para asistir a la población civil palestina en medio de una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años.

En cuanto a Lucas, Aguilera, tiene 49 años, nació en Luján de Cuyo y pertenece a una tradicional familia lujanina. Son ocho hermanos -seis varones y dos mujeres- y Lucas es el menor de los varones.

Es hijo de Juan Francisco “Pocholo” Aguilera, exjugador de Luján Sport Club, dirigente gremial y empresario, y de Marta Cristina Lombardi, ambos ya fallecidos.

Lucas vive en Las Compuertas y trabaja como veterinario, profesión en la que construyó una fuerte reputación no solo por sus conocimientos, sino también por su perfil solidario.

Quienes lo conocen aseguran que muchas veces atendió animales sin cobrar cuando pequeños productores o familias atravesaban dificultades económicas. Sobre todo, en zonas rurales y precordilleranas, donde suele colaborar con crianceros y puesteros. Además, es padre de tres hijos: dos mellizos varones y una niña.