Cuba aceptó una ayuda humanitaria de Estados Unidos por US$100 millones en medio de la tensión con Washington.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , aseguró este jueves que Cuba aceptó una oferta de ayuda humanitaria por 100 millones de dólares , pero remarcó que todavía no está claro si el gobierno cubano avalará las condiciones exigidas por Washington para concretar la entrega.

“Dicen que la han aceptado. Veremos si eso significa que se concretará”, sostuvo Rubio ante la prensa, en medio de una creciente tensión diplomática entre ambos países.

La propuesta estadounidense contempla el envío de alimentos, medicinas y otros insumos esenciales en un contexto de fuerte crisis económica y energética en la isla. Según explicó Rubio, la asistencia sería distribuida a través de la Iglesia Católica y organizaciones humanitarias independientes, evitando la intervención directa del aparato estatal cubano.

"No vamos a entregar ayuda humanitaria que cae en las manos de su empresa militar, y que luego se apodera del material y lo ponen a la venta y se meten el dinero en los bolsillos", señaló el funcionario en referencia a GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas que domina sectores estratégicos de la economía de la isla, especialmente el turismo y la hotelería.

Hace un par de semanas, GAESA fue incluida en una lista de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el marco de una nueva escalada de presión económica impulsada por la administración de Donald Trump.

En paralelo, Washington anunció la imputación del expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996, un hecho que agravó aún más las relaciones bilaterales.

raúl castro Raúl Castro, expresidente de Cuba.

Pese a la tensión, Rubio afirmó que Estados Unidos mantiene como prioridad una salida diplomática. “Nuestra preferencia para Cuba, y en cualquier parte del mundo, es un acuerdo diplomático negociado”, señaló. Además, aseguró que ya existe una organización humanitaria operando dentro de la isla dispuesta a encargarse de la distribución de la ayuda.

El despliegue del USS Nimitz en el Caribe

Mientras continúan las negociaciones por la ayuda humanitaria, el portaaviones USS Nimitz ingresó al sur del mar Caribe junto a su grupo de escolta como parte de la estrategia de presión de Washington sobre La Habana.

De acuerdo con el Comando Sur estadounidense, el despliegue busca funcionar como una demostración de fuerza y presencia militar en la región, pero funcionarios norteamericanos aclararon que no está previsto llevar adelante operaciones militares de gran escala.

El USS Nimitz venía realizando ejercicios previamente programados frente a las costas de Sudamérica y en los últimos días participó de maniobras junto a la Armada de Brasil antes de dirigirse hacia el Caribe.