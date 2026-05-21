Transforman toneladas de troncos de banana en ropa y cuadernos: el objetivo es evitar que se pudran como basura

Solo una pequeña parte de la planta del banano se convierte en comida; el resto son millones de toneladas de tallos que hoy la industria textil empieza a procesar.

Además de dar banana, el tronco de este árbol es muy útil en la industria textil: descubrí por qué.

Lo que antes se pudría en los campos después de la cosecha de banana hoy se transforma en remeras y cuadernos. En países como Brasil, el tronco del banano pasó de ser basura a una materia prima industrializada. El proceso de extracción mecánica permite aprovechar fibras naturales que son incluso más fuertes que el yute tradicional.

Cada vez que comés una banana, estás viendo apenas una fracción de lo que la planta puede ofrecer. En las plantaciones, el resto es biomasa que suele quedarse tirada o se retira como desperdicio. Estamos hablando de unas 220 toneladas por hectárea de pseudotallos que nadie usaba hasta que la ciencia puso el ojo en su resistencia estructural.

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Extracción mecánica y resistencia de alta gama El gran cambio no es que se use la fibra, porque los artesanos la conocen hace años, sino que ahora se armó una cadena de suministro industrial gigante. El SENAI en Brasil ya está desarrollando telas para uso a gran escala con estándares de calidad y trazabilidad. Ya no es una curiosidad de feria; es un proyecto que llegó a las finales de premios internacionales de soluciones industriales.

El corazón de esta industria está en las plantas de procesamiento cerca de las fincas. Como los tallos son pesados y están llenos de agua, no rinde llevarlos lejos. En la fábrica pasan por unas máquinas con rodillos y cuchillas que raspan el tronco para separar la fibra de la pulpa blanda. Es un proceso mecánico que evita químicos pesados y entrega una fibra que se puede hilar y tejer con una resistencia de 570 megapascales.

image De la ropa al cartón: un círculo económico sin desperdicios Pero el negocio no se queda solo en el placard. Además de la ropa, se están haciendo pruebas piloto para fabricar envases de cartón que funcionan igual o mejor que el papel reciclado. Lo mejor es que la pulpa y el jugo que sobran del proceso no se tiran; se pueden convertir en biogás o fertilizantes orgánicos, cerrando el círculo económico para que nada de esas millones de toneladas termine siendo un problema de olor o contaminación para las comunidades locales.