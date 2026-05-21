Padre e hijo fueron de vacaciones a una conocida playa: el hombre apareció asesinado y el joven está desaparecido

Alexander Valencia Hernández , de 44 años, y su hijo Nicolás Valencia Ducuara , de 22, desaparecieron el pasado 18 de mayo mientras se encontraban en el sector turístico de La Bocana , en Buenaventura, Colombia .

Cuba aceptó una ayuda humanitaria de Estados Unidos por US$100 millones en medio de la tensión con Washington

Trump, Lula y la disputa por el rumbo de América Latina

Padre e hijo habían viajado desde el municipio de Cartago para disfrutar de la costa vallecaucana y disfrutar de algunos días pescando con otros conocidos. Sin embargo, fueron interceptados por hombres armados en una zona que las autoridades consideran de alto riesgo .

Según las primeras informaciones, las víctimas fueron retenidas por sujetos armados al ingresar a una "zona prohibida" . El hecho quedó registrado en videos donde se observa a las víctimas siendo obligadas a desplazarse hacia sectores pantanosos cercanos a la playa, donde habrían sido atacadas.

| En Colombia, dos turistas, un padre y su hijo, fueron secuestrados a plena luz del día en una playa de Buenaventura por miembros armados del cártel “Los Shottas”. Alexander Valencia Hernández, de 44 años, y su hijo Nicolás, de 22, fueron interceptados después de que el hijo… pic.twitter.com/uwAHvKduQc

Horas después de reportada la desaparición, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Alexander Valencia Hernández en una zona de marea. Los restos fueron trasladados a Medicina Legal para establecer las causas de su muerte.

Incertidumbre por el paradero del joven

La situación de Nicolás Valencia Ducuara sigue siendo incierta. Aunque no hay una confirmación oficial sobre su paradero. A su familia le llegaron versiones que sugieren que el joven también habría sido asesinado.

colombia El padre y su hijo secuestrados por una banda criminal en Colombia. PubliMetro Colombia

Como hipótesis del ataque manejan la opción de un posible intento de robo antes del ataque o que las víctimas ingresaron a una zona que controla la banda. Además, los autores del crimen habrían sido integrantes de la estructura criminal EAOCAI Shottas.

La Delegación del Gobierno Nacional para el Espacio de Conversación Sociojurídica de Buenaventura emitió un comunicado rechazando el asesinato de Alexander y exigiendo la liberación inmediata de Nicolás, en caso de que aún se encuentre con vida. “Jamás será posible construir paz sobre la muerte de personas inocentes”, señaló la entidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ComisionadoPaz/status/2057226331708928379&partner=&hide_thread=false Comunicado | La Delegación del Gobierno Nacional para la Paz Urbana en Buenaventura, rechaza el asesinato de Alexander Valencia, ocurrido en la zona costera del Distrito, y solicita a las autoridades adelantar acciones contundentes para esclarecer los hechos y dar con los… pic.twitter.com/6EXi8DIKLn — Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) May 20, 2026

Cabe destacar que Buenaventura atraviesa una compleja situación de seguridad por la presencia de estructuras criminales y disputas territoriales que siembran terror y afectan directamente a los vecinos y turistas.