21 de mayo de 2026 - 09:48

Pánico en Nueva York: un auto explotó y se incendió a metros del Toro de Wall Street

Las imágenes del impactante momento se viralizaron en redes sociales. No se registraron heridos.

Pánico en Nueva York: un auto explotó y se incendió a metros del Toro de Wall Street.

Pánico en Nueva York: un auto explotó y se incendió a metros del Toro de Wall Street.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Momentos de extrema tensión y miedo se vivieron este martes en el Bajo Manhattan cuando un auto explotó y quedó envuelto en una enorme bola de fuego. El incidente ocurrió a pocos metros de la emblemática estatua del Toro de Wall Street, provocando pánico entre peatones y trabajadores de la zona financiera de Nueva York.

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Según informó el diario The New York Post, el fuego se originó durante la hora pico de la tarde frente a la sede de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), sobre la calle Broadway.

Según se ve en las imágenes difundidas por medios locales el vehículo se encontraba envuelto en llamas mientras una densa columna de humo negro cubría las calles. Segundos después, explotó repentinamente, generando una gigantesca bola de fuego.

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La deflagración hizo que decenas de personas corran desesperadamente para ponerse a salvo. Testigos describieron escenas de caos y confusión ante el temor de que se produjeran nuevas explosiones.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el alerta fue recibido alrededor de las 5:42 de la tarde en la intersección de Broadway y Stone Street. Bomberos y efectivos policiales arribaron rápidamente para controlar las llamas y asegurar el perímetro, una zona con alta afluencia de turistas y empleados.

Pánico en Nueva York: un auto explotó y se incendió a metros del Toro de Wall Street

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas heridas ni las causas exactas del incendio. Se inició una investigación para determinar qué provocó la explosión del vehículo a metros de uno de los símbolos más fotografiados del distrito financiero estadounidense.

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